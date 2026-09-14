Испанка Алисия Эстеве несколько лет заставляла окружающих верить, что чудом выжила во время терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Она рассказывала о спасении из Южной башни Всемирного торгового центра, погибшем женихе и в итоге даже возглавила организацию выживших. Проблема была лишь в одном: 11 сентября ее вообще не было в Нью-Йорке. Теперь этой истории посвящен документальный фильм «Выжившая».

Под именем Таня Хед уроженка Барселоны рассказывала, что 11 сентября 2001 года находилась на 78-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра — выше места попадания самолета — и оказалась одной из немногих, кому удалось выбраться живой.

Ее история была наполнена подробностями, которые трудно было слушать без эмоций. Хед утверждала, что во время эвакуации встретила умирающего мужчину, который передал ей обручальное кольцо и попросил вернуть его вдове. По ее словам, спуститься из горящего здания ей помог другой человек, а ее жених Дэвид погиб в Северной башне.

Рассказ оказался настолько убедительным, что женщина стала заметной фигурой в сообществе переживших теракты, возглавила Ассоциацию выживших Всемирного торгового центра и встречалась с тогдашним мэром Нью-Йорка Руди Джулиани.

Однако вся эта история была выдумана.

Настоящее имя Тани Хед — Алисия Эстеве. Она родом из Барселоны и в день терактов находилась в этом городе, где училась в магистратуре. В башнях Всемирного торгового центра она никогда не была. Выдуманной оказалась и история о погибшем женихе Дэвиде Скотте Суарасе: его родственники не подтвердили, что между ним и Эстеве существовали отношения.

Легенда продержалась около шести лет. Только в 2007 году журналисты The New York Times Дэвид Данлап и Серж Ковалески обратили внимание на несостыковки и начали проверять прошлое женщины. Расследование разрушило созданную ею биографию. После разоблачения появлялись даже слухи о самоубийстве Эстеве, однако подтверждения они не получили.

Спустя 25 лет после терактов к этой истории обратился испанский режиссер Кике Майо, снявший 88-минутный документальный фильм «Выжившая» (La superviviente). Сама Эстеве от участия отказалась, поэтому для реконструкции некоторых эпизодов создатели пригласили актрису и комика Ханну Бекер. В основу этих сцен легли сохранившиеся записи, тексты и другие материалы.

Майо также отправился в США и поговорил с людьми, лично знавшими Таню Хед: участниками ассоциации выживших, ее бывшим руководителем и психотерапевтом Сэмом Кедемом, который работал с ней как с жертвой теракта и не распознал обман.

Интересно, что оценки личности Эстеве расходятся до сих пор. Одни участники событий вспоминают ее как человека, стремившегося к вниманию и известности. Другие признают, что именно благодаря ее энергии организация выживших получила широкую известность и смогла добиться многого. При этом, как отмечается в фильме, прямой финансовой выгоды из своей выдуманной биографии женщина не извлекала.

Авторы картины пытаются ответить не столько на вопрос, где сегодня находится Алисия Эстеве, сколько на другой: почему столь невероятной истории верили в течение шести лет?Как женщина смогла убедить выживших, журналистов, общественных деятелей и даже собственного психотерапевта в травме, которой никогда не переживала?

...История Тани Хед показывает, насколько убедительной может оказаться ложь, если она построена на сильных эмоциях и подробностях, которые люди ожидают услышать. Именно поэтому фильм «Выжившая» становится не только рассказом об одной необычной афере, но и исследованием того, почему общество иногда оказывается готово поверить красивой и трагической истории больше, чем фактам.