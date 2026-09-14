В Риме после многолетних археологических исследований и реставрации открылся новый музейный комплекс в знаменитых термах Траяна. Посетителям впервые предоставили широкий доступ к сохранившимся подземным помещениям древнеримских бань и уникальным произведениям искусства, которые десятилетиями оставались практически недоступными для публики.

Новый музей разместился в подземных галереях терм Траяна на холме Эсквилин. Одними из главных экспонатов стали монументальная мозаика «Триумф Вакха» и загадочная фреска «Расписанный город».

Термы Траяна были построены в начале II века нашей эры. Автором проекта считается знаменитый архитектор Аполлодор из Дамаска, работавший при императоре Траяне. Огромный банный комплекс стал образцом для последующих императорских терм.

После падения Римской империи сооружение постепенно разрушалось, а часть его конструкций оказалась погребена под землей. Систематические археологические исследования территории развернулись значительно позднее и позволили обнаружить хорошо сохранившиеся фрагменты древнего комплекса.

Особый интерес представляет фреска «Расписанный город», обнаруженная реставраторами в 1997 году. Ее площадь превышает десять квадратных метров. На изображении с высоты птичьего полета показан окруженный стенами античный город.

Какой именно населенный пункт изобразил древний художник, исследователи до сих пор точно не установили. Однако специалистов особенно удивляет сохранность настенной росписи — спустя столетия на ней можно рассмотреть детали и первоначальные цвета.

Еще одной жемчужиной музея стала мозаика «Триумф Вакха» площадью более 16 квадратных метров. В центре композиции изображен бог виноделия Вакх на колеснице, которого окружают сатиры и менады.

При создании музея организаторам пришлось решить непростую задачу: открыть древние помещения для большого количества посетителей и одновременно защитить хрупкие археологические находки.

Для этого в подземных галереях установили современную систему освещения и климат-контроля. Посетители передвигаются по специальным подвесным мостикам, позволяющим рассматривать античные изображения с близкого расстояния, не прикасаясь к древним стенам.

Открытие комплекса должно не только познакомить публику с ранее малодоступной частью истории Древнего Рима, но и создать в итальянской столице еще один крупный туристический объект. Городские власти рассчитывают, что музей на Эсквилине привлечет сотни тысяч посетителей и частично разгрузит самые популярные достопримечательности — Колизей и Римский форум.

...Новый музей позволяет буквально спуститься под современный Рим и увидеть сохранившиеся фрагменты города почти двухтысячелетней давности. А фреска с загадочным античным городом и огромная мозаика Вакха могут стать новыми обязательными пунктами культурного маршрута по итальянской столице.