Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сьюзен Сарандон заявила, что из-за позиции по Газе лишилась ролей в Голливуде 0 52

Культура &
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сьюзен Сарандон заявила, что из-за позиции по Газе лишилась ролей в Голливуде

Сьюзен Сарандон

Американская актриса Сьюзен Сарандон утверждает, что ее политическая позиция по конфликту в секторе Газа продолжает сказываться на карьере. По словам 79-летней звезды «Тельмы и Луизы», она потеряла несколько уже согласованных ролей, а некоторым кинематографистам якобы советуют не приглашать ее в свои проекты

Об этом Сарандон рассказала во время Венецианского кинофестиваля. Актриса призналась, что после ее публичных высказываний в поддержку палестинцев сотрудничать с крупными голливудскими студиями стало значительно сложнее.

По словам Сарандон, речь идет не только об отсутствии новых предложений. Несколько ролей, которые она уже должна была получить, впоследствии были отданы другим актрисам. Кроме того, как утверждает звезда, отдельные агентства и продюсерские структуры рекомендуют режиссерам и продюсерам не привлекать ее к съемкам.

Проблемы в карьере Сарандон начались еще в конце 2023 года. После ее участия в пропалестинской акции в Нью-Йорке одно из крупнейших американских агентств United Talent Agency прекратило сотрудничество с актрисой.

Несмотря на последствия, Сарандон заявляет, что не намерена отказываться от своей позиции и не жалеет о сделанных заявлениях. По ее мнению, за последние годы отношение общества к происходящему на Ближнем Востоке заметно изменилось, а люди стали больше интересоваться историей палестино-израильского конфликта и ролью США в регионе.

При этом полностью без работы знаменитая актриса не осталась. На Венецианском кинофестивале она представляла независимую драму «Камера обскура» (The Echo Chamber) режиссера Андреа Паллаоро. Сарандон поблагодарила постановщика за то, что тот, несмотря на предостережения со стороны коллег, предложил ей главную роль.

Теперь актриса рассчитывает в большей степени работать с независимыми режиссерами и европейскими кинематографистами, поскольку возможности сниматься в крупных голливудских проектах, по ее словам, остаются ограниченными.

...Сарандон, известная не только своими ролями, но и многолетней политической активностью, дала понять, что менять публичную позицию ради возвращения в крупные голливудские проекты не собирается. В сложившейся ситуации актриса готова сделать ставку на независимое и европейское кино.

×
#культура #Голливуд #карьера #политика
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Дохе появится необычный павильон Герхарда Рихтера с тысячами полос и зеркал
Изображение к статье: Корейская «Мышеловка» стала мировым хитом Netflix
Изображение к статье: Исполнительница главной роли Матильда Аркела
Изображение к статье: Кадр из фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Море
Наша Латвия
Изображение к статье: Овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Лебедь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Интернет-магазин
Бизнес
Изображение к статье: Эмблема БПБК
Наша Латвия
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма
Политика
Изображение к статье: Море
Наша Латвия
Изображение к статье: Овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Лебедь
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео