Американская актриса Сьюзен Сарандон утверждает, что ее политическая позиция по конфликту в секторе Газа продолжает сказываться на карьере. По словам 79-летней звезды «Тельмы и Луизы», она потеряла несколько уже согласованных ролей, а некоторым кинематографистам якобы советуют не приглашать ее в свои проекты

Об этом Сарандон рассказала во время Венецианского кинофестиваля. Актриса призналась, что после ее публичных высказываний в поддержку палестинцев сотрудничать с крупными голливудскими студиями стало значительно сложнее.

По словам Сарандон, речь идет не только об отсутствии новых предложений. Несколько ролей, которые она уже должна была получить, впоследствии были отданы другим актрисам. Кроме того, как утверждает звезда, отдельные агентства и продюсерские структуры рекомендуют режиссерам и продюсерам не привлекать ее к съемкам.

Проблемы в карьере Сарандон начались еще в конце 2023 года. После ее участия в пропалестинской акции в Нью-Йорке одно из крупнейших американских агентств United Talent Agency прекратило сотрудничество с актрисой.

Несмотря на последствия, Сарандон заявляет, что не намерена отказываться от своей позиции и не жалеет о сделанных заявлениях. По ее мнению, за последние годы отношение общества к происходящему на Ближнем Востоке заметно изменилось, а люди стали больше интересоваться историей палестино-израильского конфликта и ролью США в регионе.

При этом полностью без работы знаменитая актриса не осталась. На Венецианском кинофестивале она представляла независимую драму «Камера обскура» (The Echo Chamber) режиссера Андреа Паллаоро. Сарандон поблагодарила постановщика за то, что тот, несмотря на предостережения со стороны коллег, предложил ей главную роль.

Теперь актриса рассчитывает в большей степени работать с независимыми режиссерами и европейскими кинематографистами, поскольку возможности сниматься в крупных голливудских проектах, по ее словам, остаются ограниченными.

...Сарандон, известная не только своими ролями, но и многолетней политической активностью, дала понять, что менять публичную позицию ради возвращения в крупные голливудские проекты не собирается. В сложившейся ситуации актриса готова сделать ставку на независимое и европейское кино.