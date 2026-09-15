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В Египте нашли гробницу возрастом 4400 лет: краски на стенах сохранились до наших дней 0 53

Культура &
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Египте нашли гробницу возрастом 4400 лет: краски на стенах сохранились до наших дней

Археологи в Египте обнаружили древнюю гробницу, возраст которой оценивается примерно в 4400 лет. Особую ценность находке придают настенные рельефы: нанесенные на них минеральные краски спустя тысячелетия сохранили яркие оттенки.

Погребальный комплекс относится предположительно к периоду поздней V династии Древнего царства. Находка привлекла внимание исследователей не только своим возрастом, но и необычно хорошей сохранностью архитектуры и внутреннего убранства.

Одной из главных особенностей комплекса стали две просторные часовни. Их стены покрыты многочисленными рельефами, позволяющими представить повседневную жизнь древних египтян.

На каменных плитах изображены сельскохозяйственные работы, сцены из жизни жителей долины Нила, а также процессии с дарами, предназначенными для умерших сановников.

Но больше всего археологов удивило состояние красок. Минеральные пигменты, которыми мастера раскрашивали изображения около четырех с половиной тысяч лет назад, во многих местах сохранили первоначальные цвета. Для памятников такого возраста подобная сохранность считается редкостью.

Находка сделана в районе Саккары — одного из важнейших археологических комплексов Египта. Огромный некрополь использовался на протяжении многих веков и продолжает приносить исследователям новые открытия.

Обнаруженные здесь погребения, храмы и другие сооружения позволяют ученым проследить, как менялись архитектура, религиозные представления и погребальные традиции Древнего Египта.

Работы в новой гробнице пока не завершены. Археологи проводят подробную фотофиксацию находок и составляют карту помещений, а реставраторы пытаются стабилизировать сохранившиеся красочные слои, чтобы защитить их от воздействия окружающей среды.

Следующим этапом станет каталогизация найденных элементов и изучение надписей. Они могут помочь установить, кому принадлежал погребальный комплекс, а также получить дополнительные сведения о людях, живших в Египте во времена V династии.

Для исследователей ценность находки заключается не только в ее возрасте. Хорошо сохранившиеся изображения фактически превращают стены гробницы в своеобразную иллюстрированную хронику жизни Древнего Египта, позволяя увидеть сцены, созданные мастерами около 4400 лет назад.

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#история #археология #Египет #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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