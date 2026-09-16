С 16 по 20 сентября в Латвийском национальном музее природы пройдет традиционная «Большая выставка грибов 2026». В этом году погода благоприятствует грибному сезону, поэтому организаторы рассчитывают представить посетителям особенно богатое разнообразие видов.

Грибные выставки в Риге имеют более чем столетнюю историю. Первая из известных состоялась 1 сентября 1918 года в Рижской городской гимназии — нынешней 1-й Рижской государственной гимназии. Ее инициатором стал орнитолог и миколог Фердинанд Эрдман Штоль. Уже тогда рижан призывали приносить на выставку собственные грибные находки.

В Музее природы эта традиция существует уже 75 лет — первая выставка здесь прошла в 1951 году. За десятилетия менялись организаторы и площадки, случались перерывы, однако грибная выставка сохранила статус одного из традиционных осенних событий в Риге.

Главная задача нынешней экспозиции — показать как можно больше видов грибов и помочь посетителям лучше ориентироваться в их многообразии. Начинающие грибники смогут познакомиться с незнакомыми видами, а более опытные — узнать дополнительные признаки, позволяющие точнее определять найденные экземпляры.

Все представленные грибы разделят на несколько категорий: съедобные, несъедобные, ядовитые и охраняемые.

Посетителей также приглашают приносить собственные находки. Особенно интересные экземпляры могут пополнить научную коллекцию музея. Во время выставки будут работать специалисты-микологи, в том числе Инита Даниэле, Диана Мейере и Мика Риекста-Хофмане. Они помогут определить принесенные грибы и ответят на вопросы.

Благодаря сотрудничеству с Латвийским микологическим обществом программа не ограничится традиционной экспозицией. Гостям представят рецепты грибных блюд, изделия из пряжи, окрашенной с помощью грибов, и другие необычные работы. Для детей подготовят познавательные и творческие задания.

Кроме того, во время выставки можно будет приобрести Большую латвийскую книгу грибов и Календарь съедобных грибов на 2027 год.

Специалисты Латвийского национального музея природы напоминают главное правило безопасной «тихой охоты»: если гриб неизвестен или вызывает сомнения, употреблять его в пищу нельзя.