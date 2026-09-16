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Неожиданно: Франция выдвинула на «Оскар» фильм российского режиссера 0 366

Культура &
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

Франция выбрала фильм Андрея Звягинцева «Минотавр», получивший Гран-при Каннского кинофестиваля, для участия в борьбе за премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Об этом 16 сентября сообщило Variety.

«Минотавр» — новый фильм Андрея Звягинцева о российском бизнесмене в 2022 году, одновременно узнающем об измене жены и необходимости составить мобилизационные списки сотрудников своей компании.

Загородная рутина руководителя логистической компании Глеба (Дмитрий Мазуров) рушится, когда он замечает, как его жена Галина (Ирис Лебедева) увлеченно с кем-то переписывается.

Глеб начинает подозревать ее в измене и просит начальника службы безопасности навести справки. В то же время сверху на его фирму спускают мобилизационную квоту в четырнадцать человек. За окном — осень 2022 года.

За ближайшую неделю Глебу придется принять сразу два решения: подготовить соответствующий список сотрудников и определиться, переступит он порог квартиры любовника Галины или нет.

Причем здесь Франция? Звягинцев снял свою русскоязычную драму совместно с французской компанией CG Cinéma Шарля Жиллибера и MK Productions, что позволило ему участвовать в конкурсе от Франции.

Теперь фильм должен пройти уже не французский, а общий оскаровский отбор.

В декабре Академия сформирует шорт-лист из 15 международных фильмов, а 21 января 2027 года объявит пять номинантов. Сама 99-я церемония награждения пройдет 14 марта 2027 года.

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#Франция #Оскар #кино #кинофестиваль #режиссер #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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