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«Отель с привидениями» возвращается: Netflix назвал дату премьеры второго сезона 0 45

Культура &
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Отель с привидениями» возвращается: Netflix назвал дату премьеры второго сезона

Одним из главных героев ролика стал Абаддон — могущественный демон, запертый в теле маленького мальчика. Именно он в свойственной ему хаотичной манере сообщает зрителям о скором возвращении сериала.

Во втором сезоне зрители вновь встретятся с семьёй Фрилингов, пытающейся наладить жизнь в необычном отеле, населенном призраками и другими сверхъестественными существами. Кэтрин вместе с детьми Беном и Эстер управляет гостиницей, а помогает им призрак её покойного брата Натана.

Продолжение будет состоять из восьми эпизодов. Судя по опубликованному описанию, семье предстоит столкнуться с новыми паранормальными проблемами, а создатели сохранят сочетание мистики, чёрного юмора и семейной комедии, ставшее отличительной чертой первого сезона.

Создателем «Отеля с привидениями» выступает Мэтт Роллер, ранее работавший над «Риком и Морти», «Сообществом» и «Арчером». Среди исполнительных продюсеров проекта — Дэн Хармон, Крис МакКенна и Стив Леви.

К своим персонажам вернутся актёры оригинальной озвучки: Уилл Форте, Элиза Куп, Скайлер Гизондо, Натали Паламидес и Джимми Симпсон.

Первый сезон «Отеля с привидениями», состоящий из десяти эпизодов, вышел в сентябре 2025 года. Вскоре после премьеры Netflix официально продлил мультсериал на второй сезон.

Таким образом, ждать продолжения осталось недолго: новые постояльцы, демоны и призраки откроют очередной сезон хаоса в «Отеле с привидениями» 9 октября.

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#культура #сериалы
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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