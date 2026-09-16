4 и 5 ноября в Таллинском квартале пройдет второй Riga Music Week. В Ригу приедут представители европейской музыкальной индустрии, а на семи сценах выступят более 50 групп и исполнителей. Программа объединит профессиональную конференцию и городской музыкальный фестиваль.

Одной из центральных тем конференции станет влияние цифровых платформ на современную музыкальную индустрию. Эксперты обсудят, помогают ли алгоритмы Spotify, TikTok и других сервисов слушателям открывать новых исполнителей или, напротив, сами начинают определять, кто получит широкую известность.

Еще один важный вопрос — возможности местных музыкантов за пределами Латвии. Европейские концертные агенты и представители фестивалей расскажут, как сегодня ищут перспективных артистов и что необходимо группам из небольших стран, чтобы попасть на международные площадки.

Отдельную дискуссию посвятят музыкальному рынку стран Балтии. Организаторы отмечают, что в регионе много талантливых исполнителей, однако по-прежнему недостаточно сильных компаний, способных системно и долгосрочно продвигать артистов за пределами национальных рынков.

Участие в конференции уже подтвердили партнер SubmitHub Дилан Хенек, руководитель ESNS Анна ван Нунен, глава First Music Contact Анджела Дорган и руководитель европейской сети концертных площадок Liveurope Фернандо Биттенкурт Херсан. Список гостей и экспертов будет пополняться.

Основательница и исполнительный директор Riga Music Week Агнесе Цимушка-Рекке подчеркивает, что одной качественной музыки для успеха за рубежом сегодня недостаточно. Латвийским исполнителям необходимы прямые контакты с людьми, которые формируют программы фестивалей, занимаются развитием артистов и принимают решения в европейской музыкальной индустрии. Riga Music Week должен стать площадкой для таких встреч непосредственно в Риге.

В свою очередь директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Биков отмечает, что подобные мероприятия не только расширяют культурную программу столицы, но и привлекают зарубежных гостей, одновременно помогая латвийским музыкантам заявить о себе за пределами страны.

Вечерняя часть Riga Music Week развернется сразу на семи сценах. За их программы будут отвечать представители латвийской и международной музыкальной среды.

Среди участников заявлены фестиваль Summer Sound, звукозаписывающая компания I Love You, балтийское медиа Bobe, международная концертная платформа Sofar Sounds, менеджмент-агентство Still Figure и музыкальная компания Every Little Thing.

Таким образом, Riga Music Week объединит сразу две задачи: познакомить публику с десятками исполнителей и дать латвийским музыкантам возможность напрямую встретиться с людьми, от которых во многом зависит их путь на европейскую сцену.