Картину "Арена" описывают как «историю запретной любви о целительной силе желания». Фильм сейчас снимают в Мексике.

«Это история запретной любви и интимное путешествие в мир другого человека, в ходе которого мы обретаем способность получать невероятное удовольствие от простых вещей, которые мы принимаем как должное», — рассказывает Хайек.

Компанию актеру составит Кара Делевинь, а Хайек выступит и в качестве сценариста. Среди продюсеров – Анджелина Джоли. Оператором значится Филипп Ле Сурд («Присцилла», «Великий мастер»).