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Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек 0 103

Культура &
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек

Актер Юра Борисов

Картину "Арена" описывают как «историю запретной любви о целительной силе желания». Фильм сейчас снимают в Мексике.

«Это история запретной любви и интимное путешествие в мир другого человека, в ходе которого мы обретаем способность получать невероятное удовольствие от простых вещей, которые мы принимаем как должное», — рассказывает Хайек.

Компанию актеру составит Кара Делевинь, а Хайек выступит и в качестве сценариста. Среди продюсеров – Анджелина Джоли. Оператором значится Филипп Ле Сурд («Присцилла», «Великий мастер»).

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#культура #Анджелина Джоли #Кара Делевинь
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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