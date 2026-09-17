В ближайшую субботу, 19 сентября, в 13:00 в магазине-кафе Polaris в торговом центре Domina (Иерикю, 3) состоится презентация книги израильского писателя Реувена (Робби) Говрина в переводе на русский язык.

Адвокат взялся за перо

Появление этого романа — значимое событие в мире латвийской книги.

Во-первых, для многих латвийских читателей «Пилот...» станет, возможно, первым знакомством с израильской литературой в принципе.

Во-вторых, автор Робби Говрин — не профессиональный писатель (хотя на его счету уже четыре книги, причем события двух из них связаны с Латвией, откуда родом его отец, уже, к сожалению, покойный), а адвокат. И это ответственное, скрупулезное, чисто «адвокатское» внимание к каждому историческому факту, к каждой мелочи (вплоть до адресов и дат в календаре) создает ощущение реальности настолько, что герои воспринимаются не как вымышленные персонажи литературного произведения, а как реальные люди — участники реальных событий.

Вы будете радоваться их успехам, волноваться и сопереживать им в драматические и даже трагические моменты их жизни, вместе с ними совершите невероятное путешествие...

Тайна латышского дневника

Вкратце о содержании. В Тель-Авиве, в шикарном офисе процветающей компании, на оглашение завещания собираются родственники умершего накануне израильского миллионера Михаэля Гольбера.

Суровый, властный, бескомпромиссный, жесткий по отношению не только к конкурентам, но и к собственным детям, особенно к сыну, — таким он остался в памяти тех, кто был с ним знаком. Но при всей своей прагматичности он порой совершал какие-то непонятные окружающим поступки.

Вот и сейчас наследников ждет сюрприз: согласно последней воле покойного, оглашение его завещания произойдет не раньше, чем дети и внуки прослушают целиком записи из дневника какого-то парнишки из Латвии в переводе с латышского на иврит. Объемный дневник, на чтение которого уйдет три дня, не меньше! Зачем?!

Русский след

Мало того — на оглашение завещания неожиданно является какой-то незнакомец, прилетевший из далекого Санкт-Петербурга, и он понятия не имеет, зачем его сюда пригласили.

В полном неведении и адвокат Рубин, который вел все дела покойного при жизни: миллионер составлял завещание втайне от него.

И наконец, перед присутствующими появляется какая-то старинная таинственная коробка, содержимое которой должно пролить свет на множество загадок...

Вирус коричневой чумы

Написанный изначально на иврите «Пилот из Спилве» был переведен сначала на английский язык, а позже — на русский. Сейчас ведется работа над переводом на латышский язык.

Издатель и автор русской версии, журналист Марина Блументаль, рассказывает о своей работе над романом так: — Робби Говрин — фанат авиации, сам водит легкомоторный самолет. В процессе работы над русским текстом он постоянно напоминал: «Марина, нужно написать так, чтобы читатель буквально почувствовал запах авиационного горючего и услышал рев мотора самолета». И я действительно старалась отразить все технические нюансы; в этом мне очень помог профессиональный летчик Александр Горбунов, за что я ему бесконечно благодарна.

Но лично меня гораздо больше привлекало другое: судьбы и взаимоотношения главных героев, а также то, как в одних людях побеждает истинно человеческое, а других, нормальных в общем-то людей, поражает вирус коричневой чумы…

Действие романа происходит в двух временных параллелях — в 30-е годы прошлого века и в наши дни. Помимо захватывающего сюжета — а «Пилот из Спилве» держит в напряжении буквально до конца, и даже в последних главах вы, скорее всего, не догадаетесь, кто есть кто и чем все завершится, — роман очень познавателен: многие события и факты, связанные с Латвией, мало известны широкой аудитории.

Разумеется, присутствует и романтическая, любовная линия — как же без нее! Но не менее интересно и остальное: как сгущались политические тучи накануне Второй мировой войны и что при этом чувствовали простые люди, как покоряли небо в 30-х годах латвийские авиаторы…

Я надеюсь, что роман найдет отклик в сердцах читателей, и желаю, чтобы с каждой перевернутой страницей удовольствия от чтения становилось все больше и больше. Так что до встречи в субботу в магазине-кафе Polaris в ТЦ «Домина»!