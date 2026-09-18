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«Человек-паук» сверг «Звездные войны»: новый фильм установил рекорд проката 0 46

Культура &
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Человек-паук» сверг «Звездные войны»: новый фильм установил рекорд проката

«Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом стал самым кассовым фильмом в истории североамериканского проката. Картина побила рекорд, который «Звездные войны: Пробуждение силы» удерживали более десяти лет.

За 47 дней проката «Человек-паук: Новый день» заработал в кинотеатрах США и Канады около 936,77 млн долларов. Предыдущий рекорд принадлежал вышедшему в 2015 году фильму «Звездные войны: Пробуждение силы», итоговые сборы которого составили примерно 936,66 млн долларов. Таким образом, результат «Звездных войн» удалось превзойти примерно на 110 тысяч долларов — при этом прокат «Человека-паука» еще продолжается.

Новый фильм о Питере Паркере демонстрировал рекордные результаты практически с первых дней. Уже за дебютный уик-энд он собрал в Северной Америке около 360 млн долларов, установив новый рекорд старта и превзойдя показатель «Мстителей: Финал». За шесть недель картина не уступала первое место в американском прокате.

Не менее впечатляющими оказались мировые сборы. К середине сентября «Человек-паук: Новый день» заработал около 2,45 млрд долларов и поднялся на третье место среди самых кассовых фильмов в истории мирового проката. Выше остаются только «Аватар» Джеймса Кэмерона и «Мстители: Финал».

Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон, ранее снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец». К роли Питера Паркера вернулся Том Холланд. В актерский состав также вошли Зендея, Сэди Синк, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал, Майкл Мэндо и Марк Руффало.

Теперь внимание индустрии приковано к следующей символической отметке — 1 млрд долларов только в североамериканском прокате. Однако аналитики отмечают, что при нынешнем замедлении сборов преодолеть ее в рамках первоначального проката фильму будет сложно; помочь мог бы последующий перевыпуск.

Таким образом, новый «Человек-паук» не только установил рекорд для франшизы, но и завершил более чем десятилетнее господство «Пробуждения силы» в американском прокате. Причем речь идет о номинальных кассовых сборах — без учета инфляции.

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#культура #фильмы #кинематограф
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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