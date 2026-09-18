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Выставка Ренуара в Лондоне побила рекорд предпродаж Национальной галереи 1 65

Культура &
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выставка Ренуара в Лондоне побила рекорд предпродаж Национальной галереи

Пьер Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт. 1876.

Выставка «Ренуар и любовь» (Renoir and Love) в лондонской Национальной галерее установила рекорд предпродаж в истории музея. За шесть недель зрители купили более 22 тыс. билетов.

Прежний рекорд принадлежал выставке «Ван Гог: поэты и любовники» (Van Gogh: Poets and Lovers) 2024 года, к моменту открытия которой было продано 15,6 тысяч билетов.

Выставка, которая представит 45 работ 1860–1880-х годов, в том числе знаменитый «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876), откроется 3 октября и продлится до 31 января 2027 года. Она станет самым масштабным показом творчества Ренуара в Британии почти за двадцать лет.

Проект организован Музеем Орсе, лондонской Национальной галереей и Музеем изящных искусств Бостона. В Париже, где выставка прошла с марта по июль, она стала одной из самых посещаемых в истории Орсе. После Лондона экспозиция отправится в Бостон.

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#выставка #искусство #культура #Лондон
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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