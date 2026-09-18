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Хлеб за 60 долларов: новая пекарня на Манхэттене вызвала споры 0 47

Культура &
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хлеб за 60 долларов: новая пекарня на Манхэттене вызвала споры

Открытие новой пекарни в нью-йоркском Сохо неожиданно вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Причиной стал обычный на первый взгляд ржаной хлеб: за одну буханку здесь просят 60 долларов.

Минималистичная пекарня Rye появилась на Манхэттене благодаря австрийской семейной компании Martin Auer. Однако внимание публики привлек не столько интерьер нового заведения и не ассортимент выпечки, сколько цена его главного продукта.

Большая круглая буханка органического ржаного хлеба весом около полутора килограммов стоит 60 долларов. При этом аналогичный хлеб этой же марки в Австрии можно купить примерно в четыре раза дешевле.

Владельцы объясняют высокую цену качеством ингредиентов и особенностями производства. Для хлеба используют сертифицированную органическую ржаную муку, воду, морскую соль и натуральную закваску. Процесс ферментации и брожения занимает почти сутки.

Однако внушительный ценник покупателей, похоже, не отпугивает. У пекарни собираются очереди, а среди посетителей много местных жителей и офисных работников. Тем, кто не готов платить 60 долларов за целую буханку, предлагают покупать хлеб ломтиками — в том числе с различными намазками.

Создание самой пекарни тоже оказалось недешевым проектом. По данным издания, в интерьер помещения и современное оборудование вложили более миллиона евро. Авторы концепции рассчитывали превратить покупку хлеба в отдельный гастрономический опыт, сделав акцент на ручной работе, дизайне и атмосфере заведения.

В итоге традиционный ржаной хлеб оказался на Манхэттене практически предметом роскоши. А цена в 60 долларов стала для новой пекарни лучшей рекламой: именно благодаря ей о заведении заговорили далеко за пределами Сохо.

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#цены #дизайн #продукты #культура #рестораны #маркетинг #еда
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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