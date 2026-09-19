Во Франции возобновился скандал вокруг росписи потолка Парижской оперы. Арно Караен, потомок художника Жюля Эжена Леневе, направил обращение президенту Эмманюэлю Макрону с требованием вернуть публике оригинальный плафон 1871 года «Музы и часы дня и ночи», который с 1964 года перекрыт работой Марка Шагала.

Конфликт возник полвека назад, когда министр культуры Андре Мальро заказал Шагалу новую роспись. Художник смонтировал 24 полотна на металлических конструкциях поверх оригинала, не повредив историческую работу Леневе. В качестве компромисса наследники предлагают менять плафоны раз в десять лет, однако искусствоведы и руководство оперы выступают против: роспись Шагала давно стала одним из главных символов Парижа и привлекает сотни тысяч туристов.