С 15 по 25 октября Латвия вновь станет площадкой для большого международного кино. Рижский международный кинофестиваль RIGA IFF подготовил почти 100 фильмов — от громких фестивальных премьер и работ знаменитых режиссеров до картин, которые латвийские зрители смогут увидеть впервые и, возможно, единственный раз на большом экране.

Фестиваль продлится 11 дней, а его география не ограничится столицей. Сеансы пройдут в Риге, Сигулде, Даугавпилсе и Цесисе. Билеты на все показы уже поступили в продажу.

В программу RIGA IFF вошли одни из самых обсуждаемых картин нынешнего киносезона, а также фильмы, пока остающиеся практически неизвестными широкой публике. Зрителей ждут авторское и семейное кино, психологические драмы и триллеры, криминальные истории, дебютные работы и фильмы для детей.

Одной из главных особенностей программы традиционно станет впечатляющий список звезд мирового кино. На экране можно будет увидеть Джиллиан Андерсон, Жюльет Бинош, Леа Сейду, Ренате Реинсве, Себастиана Стэна, Сандру Хюллер, Вуди Харрельсона, Кристен Стюарт, Джона Малковича и Сэма Рокуэлла.

Не менее заметным получился и режиссерский состав. В программу включены новые работы Мартина Макдоны, Рюсукэ Хамагути, Павла Павликовского и Кристиана Мунджиу.

Значительная часть фестивальной афиши посвящена европейскому кинематографу. RIGA IFF представит новое кино Северной Европы и немецкоязычных стран, а также картины из государств Балтии. В рамках фестиваля состоятся премьеры нескольких латвийских фильмов и международных копродукций.

Отдельное место займут ленты, уже успевшие отличиться на крупнейших международных кинофестивалях. Среди участников программы есть обладатели фестивальных наград, а некоторые картины уже выбраны своими странами для борьбы за «Оскар» в категории лучшего международного фильма.

Для поклонников более напряженного и мрачного кино подготовлена специальная подборка психологических триллеров и криминальных драм. В нее войдут в том числе работы известных мастеров жанра — Клода Шаброля, Михаэля Ханеке и Николаса Виндинга Рефна.

При этом организаторы предлагают обратить внимание не только на громкие имена. Существенную часть программы составляют фильмы, которые еще не вышли в широкий прокат и практически неизвестны массовому зрителю. Некоторые из них будут впервые показаны в Латвии, а для отдельных картин фестивальный сеанс может стать единственной возможностью увидеть их в кинотеатрах страны.