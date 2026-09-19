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Режиссер Андрей Звягинцев получил статус «иностранного агента» в России 1 103

Культура &
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Звягинцев
ФОТО: Youtube

Министерство юстиции России включило кинорежиссера Андрея Звягинцева в реестр «иностранных агентов». Решение было опубликовано в обновленном списке ведомства спустя несколько месяцев после того, как его новый фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Министерство юстиции России внесло режиссера Андрея Звягинцева в реестр «иностранных агентов». Его имя появилось в очередном обновлении списка, опубликованном ведомством.

Звягинцев — один из самых известных российских режиссеров последних десятилетий. Его фильмы неоднократно получали награды крупнейших международных кинофестивалей, включая Канны и Венецию, а также были отмечены премией «Золотой глобус» и другими престижными кинематографическими наградами.

В 2021 году режиссер уехал из России в Германию для лечения. После начала полномасштабной войны России против Украины он публично осудил войну и заявил, что не намерен возвращаться в страну.

С 2022 года Звягинцев живет во Франции.

В этом году его фильм «Минотавр», созданный совместно с французскими продюсерами, получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Во время церемонии награждения режиссер на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить войну.

Позже Франция выдвинула «Минотавр» на премию «Оскар» как своего национального кандидата.

Что означает статус «иностранного агента»? В России лица и организации, внесенные в соответствующий реестр, обязаны соблюдать ряд дополнительных требований, связанных с отчетностью и маркировкой публикуемых материалов. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность.

В Минюсте России традиционно не приводят развернутых объяснений причин включения в реестр. В ряде предыдущих случаев ведомство указывало среди оснований публичные выступления против войны, однако в сообщении о Звягинцеве такая формулировка отсутствует.

Таким образом, режиссер пополнил список известных деятелей культуры, которым в последние годы в России был присвоен статус «иностранного агента».

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#Франция #война #Оскар #кино #культура #режиссер #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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