С 16 сентября по 22 ноября в Музее декоративно-прикладного искусства и дизайна в Риге проходит выставка «Рудольфс Хеймратс 100. Наследие». Экспозиция приурочена к столетию со дня рождения одного из крупнейших мастеров латвийского текстильного искусства Рудольфса Хеймратса (1926–1992).

Художник, профессор Латвийской академии художеств и основатель Латвийской школы текстильного искусства оказал большое влияние на развитие этого направления в стране во второй половине XX века. Новая выставка позволяет увидеть разные стороны его творчества и проследить, как менялись художественные интересы мастера.

В экспозицию вошли гобелены, декоративный текстиль, керамические работы и эскизы тканей из нескольких музейных собраний. Кроме того, публике представлены материалы из семейного архива Хеймратса, в том числе его замыслы, которые так и не были воплощены в жизнь.

Отдельную часть выставки составляют аудиовизуальные материалы из Государственного архива кинематографических и фотографических документов. На архивных кадрах можно увидеть самого художника, его семью и учеников, эпизоды международных симпозиумов и выставок, а также интерьеры, которые до наших дней не сохранились.

Особое внимание организаторы впервые уделили сотрудничеству Хеймратса с архитекторами. Этот раздел позволяет подробнее познакомиться с менее известной стороной его деятельности — работой в области оформления и дизайна интерьеров.

Творческое наследие мастера представлено через несколько ключевых для него тем. Среди них — любовь к Латвии, природа, народные праздники и традиции, а также постоянный поиск новых возможностей текстильного искусства. Художника интересовали как классические приемы создания гобеленов, так и современные для его времени эксперименты с материалами и формой.

Сам Хеймратс говорил о работе за ткацким станком почти как о ритуале. Подготовка произведения могла сопровождаться долгими сомнениями и поиском подходящего решения, однако непосредственно процесс ткачества приносил ему ощущение свободы и счастья. Перед началом работы художник раскладывал материалы, выбирал музыку и только после этого садился за станок.

Еще одна важная тема выставки — педагогическое наследие Хеймратса. Его имя неразрывно связано с формированием профессиональной школы латвийских художников по текстилю. Созданное им направление текстильного искусства в Латвийской академии художеств стало базой профессионального образования в этой сфере.

За годы существования отделение подготовило около 300 художников по текстилю. В творчестве многих из них, как отмечают организаторы выставки, непосредственно или косвенно прослеживается влияние Хеймратса.

Выставка «Рудольфс Хеймратс 100. Наследие» показывает мастера не только как автора известных текстильных произведений, но и как педагога и экспериментатора, во многом определившего развитие латвийского текстильного искусства на десятилетия вперед.

Экспозиция будет открыта в Риге до 22 ноября.