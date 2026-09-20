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Более 70 галерей и художников: в Риге пройдет ART RIGA FAIR 2026 0 39

Культура &
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Более 70 галерей и художников: в Риге пройдет ART RIGA FAIR 2026

С 21 по 27 сентября в Риге в двенадцатый раз состоится международная ярмарка современного искусства ART RIGA FAIR. В этом году она соберет более 70 галерей и художников из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Израиля, Финляндии, Великобритании и других стран.

ART RIGA FAIR 2026 пройдет в Латвийском музее истории железных дорог. В течение недели здесь можно будет увидеть живопись, графику, скульптуру, фотографию, инсталляции и другие направления современного искусства.

В латвийской части программы представят произведения разных периодов художницы по текстилю Дианы Янушоне, абстрактные скульптуры молодого автора Робертса Балиньша, картины Агии Янсоне, Густава Филипсонса и Лигиты Григорьевой. Новые работы покажет и известный латвийский художник Юрис Димитерс.

Второй год подряд ярмарка сотрудничает с каунасской художественной галереей Own Hill. Она привезет в Ригу произведения преподавателей Kauno kolegija. Культурный центр Рижского технического университета, в свою очередь, подготовил студенческое перформанс-шоу под руководством Летиции Скоттини.

Впервые участником ART RIGA FAIR станет художник Кингсли Гунатиллаке, работающий сразу в нескольких направлениях. В его творчестве сочетаются живопись, скульптура, иллюстрация, инсталляции и книжное искусство.

Отдельным событием станет фотовыставка польского фотографа Павла Адамека. В своих документальных и художественных проектах он исследует память, идентичность и человеческий опыт, а также границу между реальностью и ее восприятием. Его долгосрочные проекты соединяют документальное наблюдение с личным и зачастую поэтическим взглядом на происходящее.

ART RIGA FAIR задумана не только как выставка, но и как место непосредственного общения с авторами и представителями галерей. Посетители смогут поговорить с художниками, узнать больше о представленных произведениях и получить рекомендации по приобретению искусства и формированию собственной коллекции.

Помимо основной экспозиции, программа предусматривает встречи и дискуссии, творческие мастер-классы, выступления молодых художников, перформансы и другие специальные мероприятия.

За 12 лет ART RIGA FAIR стала регулярным событием культурной жизни столицы. В этом году ярмарка вновь объединит на одной площадке латвийских и зарубежных авторов, представив как уже известных художников, так и новые имена современного искусства.

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#выставка #искусство #культура #дискуссии
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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