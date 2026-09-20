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Центр Помпиду анонсировал программу к своему 50-летию на 2027 год 0 41

Культура &
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Центр Помпиду анонсировал программу к своему 50-летию на 2027 год

Парижский Центр Жоржа Помпиду представил масштабную программу празднования полувекового юбилея, который пройдет в 2027 году. Поскольку историческое здание музея закрывается на глобальную реконструкцию, праздничные события охватят около 70 партнерских площадок во Франции и по всему миру — от Малаги и Сеула до Шанхая и Брюсселя.

Юбилейный сезон стартует в январе 2027 года с мультидисциплинарного проекта Beaubourg, mon amour в Филармонии Парижа и выставочных коллабораций с Музеем на набережной Бранли, Лувром и Музеем архитектуры. В весеннем блоке выделится выставка Марселя Дюшана в Grand Palais и открытие нового музейного комплекса Centre Pompidou Francilien в Масси. Финалом юбилейного года осенью 2027-го станет запуск первой Квинквеннале (Quinquennale) — масштабного смотра современного искусства, организуемого совместно с Palais de Tokyo.

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#искусство #культура #юбилей #выставки #события #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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