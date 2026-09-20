Парижский Центр Жоржа Помпиду представил масштабную программу празднования полувекового юбилея, который пройдет в 2027 году. Поскольку историческое здание музея закрывается на глобальную реконструкцию, праздничные события охватят около 70 партнерских площадок во Франции и по всему миру — от Малаги и Сеула до Шанхая и Брюсселя.

Юбилейный сезон стартует в январе 2027 года с мультидисциплинарного проекта Beaubourg, mon amour в Филармонии Парижа и выставочных коллабораций с Музеем на набережной Бранли, Лувром и Музеем архитектуры. В весеннем блоке выделится выставка Марселя Дюшана в Grand Palais и открытие нового музейного комплекса Centre Pompidou Francilien в Масси. Финалом юбилейного года осенью 2027-го станет запуск первой Квинквеннале (Quinquennale) — масштабного смотра современного искусства, организуемого совместно с Palais de Tokyo.