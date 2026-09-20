Сегодня, 20 сентября, в 10:00 на Агенскалнском рынке в Риге состоится пятый Картофельный фестиваль.

В теплице посетители смогут встретиться с «картофельным дилером» Марцисом Пакалнсом, который представит более десяти сортов картофеля, выращенных в крестьянском хозяйстве Piekalnes, поделится новыми рецептами картофельных блюд и предложит посетить выставку клубней необычных форм и расцветок.

Постоянные фермеры, торгующие в павильоне и во дворе рынка, представят лучшие сорта картофеля и самые интересные находки урожая этого года. А гостевые кафе во дворе подготовят специальное картофельное меню.

Разнообразные блюда из картофеля появятся в этот день и у постоянных кафе и торговцев рынка. Например, Meat Me предложит картофельное пюре с местными лисичками и томленой свининой, Bravo Johnny будет жарить картофельные оладьи, AsaGi приготовит батат фри, а Raugs pizza — пиццу с картофелем, розмарином и баклажанами.

У Latgolys Golds можно будет попробовать традиционные латгальские гульбишники и картофельный хлеб. Lauku bauda предложит цеппелины навынос, а Spice House подготовит специальные смеси специй для жареного картофеля и батата.