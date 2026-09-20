Уже минимум пару десятилетий в стране обсуждается строительство полномасштабного музея современного искусства. Предлагались различные локации – на Андрейсале, на Сканстес – но воз и ныне там. Куда же податься маститым и молодым художникам? К счастью, существуют независимые альтернативы.

В арт-квартале тихого Центра

На днях Ваш автор побывал в художественном пространстве Museum lv, что на улице Андрея Пумпура 2. К стыду своему, проживая совсем недалече, не знал, что в особнячке югендстиля, в треугольнике с Национальным художественным музеем и Академией художеств, есть такой мини-музей, или большая галерея. Выставлено было более ста работ наших современников из Латвии и других стран – в том числе и тех деятелей, что внезапно оказались выброшены из своей Родины.

Куратор выставки, доктор искусств Денис Ханов рассказал, что девизом экспозиции стала «Встреча с Другим в урбанистическом пространстве». Потому и первое место выиграла картина Иевы Калеи «Осень на Ганибу дамбис», где с фотографической точностью была отображена старая рижская водокачка – а первой работой, молниеносно приобретенной одним местным медиамагнатом, стало полотно, изображавшее снос Памятника Освободителям за Двиной…

«Конкурс Grata Balva проходит уже шесть лет, была пауза на ковид, естественно, а в прошлом году мы возобновили конкурс. Предложили тему «Золотого века» – помните, президент Трамп пообещал, что после инаугурации все в нем будут жить? В этом году, так как в нашем обществе появляется все больше Других, мы предложили эту тему авторам. И получили 106 запакованных работ от 95 авторов! Своего рода письма или телеграммы – и в один прекрасный момент все было распаковано, убраны бумага и целлофан…»

Традиционное галерейное пространство Museum.lv открывается с зала на первом этаже, где посетителей встречает скульптура головы девы, которая с другой стороны превращается в львицу. В углу висит неизвестный, но кого-то очень напоминающий из прежде знаменитых политиков Латвии инопланетянин, в кожаном плаще, на фоне часов Laima. Картина называется «Я все помню, Ричард» (фильм про легионеров). Кстати, когда у нас в стране началось движение неграждан, то они в качестве своего графического образа приняли именно Чужого, так как в паспорте ЛР и значилось – Alien.

График Полина Каменская, уроженка города Хмельницкий, представила на выставке впечатляющий черно-белый триптих о власти – как молодой правитель становится тираном. «Напоминает трагедии Шекспира», – комментирует Денис Ханов.

– Мы можем исчезнуть в каком-то темном мире и уже не вернуться, – такова версия куратора.

Триптих о превратностях власти. (фото автора)

Голуби – это не то, что вы думаете!

80-летний мастер национального абстрактного искусства Лео Прейсс, родившийся в Цесисе, воссоздал образ древнего замка балтов, которые строили свою фортификацию из дерева. Рядом гобелен, изображающий неких фантастических, хтонических животных. А главная работа – черно-белое изображение «Та, кто кормит птиц». Красивая женщина, окруженная яркими ягодками – и голубями…

– В теориях заговора голуби – это автоматы, а не рожденные существа, – рассказывает Денис. Прожив несколько лет в Берлине, он прошел специальный курс, где изучали такие городские легенды.

Следующий зал раскрывает религиозно-мистические темы. Тут, например, стоит «Алко-иконостас», напоминающий искусство питерских Митьков. На основе забора и почтового ящика создана аллюзия на тему Троицы. Вероятно, подобное святотатство не прошло даром – и бывший житель Культурной Столицы ушел уже не в творческий, а настоящий запой…

Зоя Голубева (Рига) работает в уникальной технике – вместо красок использует грибы. Ранее Museum lv уже проводил ее персональную выставку. «Она берет биомассу, в основном лисички, и наносит ее на лен, – поясняет Д.Ханов. – Они растекаются в процессе гниения. И то, что сделала природа – она уже дорабатывает. Вот и получился шут, джокер».

Диптих «Нарцисс» рижанки Дины Золднере сделан в традиционной технике, маслом – страшноватые приключения на красном фоне, где крадущийся злодей прерывает любовные забавы юной пары…

Даниил Берковский, выпускник Школы Родченко, ныне живет в Марселе, тоже использует религиозные мотивы, но с применением героя детских мультиков Лошарика. Его персональная выставка будет в Museum lv в конце сентября. – Он также очень сильный поэт, принадлежал к группе «Вольность», которая потом была запрещена.

В зале рядом центральное место занимает композиция из природных материалов – сухие ветки, сливающиеся, чтобы отобразить некий мистический лес. В нем две головы – Наполеона, увенчанного лавровым венком, и юной красавицы, которую он пытается догнать…

Второй этаж. Перед тем, как подняться по монументальной лестнице, замечаем филигранно выпиленное на фанерке изображение замка с орнаментами. Это живущая в США китаянка Чан Жан, или Джорджия – всего в музее 16 ее работ.

Страшная месть на Мертвом море. (фото автора)

Вообще, с географией все в порядке – немало тут картин грузинских живописцев, а вот Евгений Мерман, бывший киевлянин, ныне израильтянин. Одна из самых огромных работ перегородила весь зал. На ней обнаженная женщина с ножом, и некое четвероногое, на которое она хочет напасть. Внизу точные координаты создания полотна – на Мертвом море. Обозначена и стоимость работы – 7000 евро!

И вот опять мотивы сверхъестественного. Мохнатый ковер в виде креста, на котором предлагается полежать. Тут же огромные таутас-сиевы, очень непростые сельские бабушки. «Есть очень тонкое ощущение глубины. Это не плоское полотно. Тут артритные пальцы, беззубый рот, кирзачи, в которых она отправляется за водой. На хуторах таких много». Днем эта бабушка работает по огороду, а ночами занимается лечебными травами и ворожбой…