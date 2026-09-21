Мадонна впервые более чем за два десятилетия выступит на церемонии MTV Video Music Awards. 68-летняя певица откроет шоу 27 сентября в Лос-Анджелесе.

Для поп-звезды это станет первым выступлением на VMA с 2003 года. Тогда Мадонна появилась на сцене вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Их совместный номер стал одним из самых известных моментов в истории премии.

Возвращение Мадонны совпало с очередным успешным периодом в ее карьере. После выхода альбома Confessions II, дебютировавшего на первом месте американского чарта Billboard 200, певица получила сразу 11 номинаций на VMA.

По этому показателю в нынешнем году она опередила Тейлор Свифт, претендующую на девять наград, а также Ариану Гранде и Сабрину Карпентер — у каждой из них по семь номинаций.

Мадонна остается одной из самых титулованных исполнительниц в истории MTV Video Music Awards. За свою карьеру она получила 20 наград VMA.

Церемония MTV Video Music Awards состоится 27 сентября в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе. Ведущим шоу станет рэпер Snoop Dogg.

Таким образом, нынешняя VMA станет для Мадонны не просто очередной церемонией награждения, а возвращением на сцену премии после 23-летнего перерыва.