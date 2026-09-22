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Джонни Депп впервые создал скульптуру 0 69

Культура &
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джонни Депп впервые создал скульптуру

На турецкой ярмарке Contemporary Istanbul, которая пройдет 22–27 сентября, под открытым небом выставят первую скульптуру в творчестве Джонни Деппа — двухметровую работу из белой бронзы под названием «Человек-кролик» (The Bunnyman).

В основе образа антропоморфного персонажа с мечом — рисунок сына Деппа, Джека, который мальчик сделал в возрасте пяти лет. Кролик напоминает актеру повторяющийся сон из собственного детства, и часто появляется в рисунках, картинах и эстампах, а в 2024 году Депп посвятил ему выставку «Человек-кролик: Происхождение» (Bunnyman Genesis) в галерее Castle Fine Art в Майами.

Скульптура была создана в сотрудничестве с арт-менеджерской компанией Деппа Pantheon Art, фондом коллекционера Пьера Зига Sigg Art Foundation и миланской литейной мастерской Fonderia Artistica Battaglia. Работа отлита в технике утраченного воска — старинном методе литья по выплавляемой модели, которым, в частности, пользовались Альберто Джакометти и Марино Марини.

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#искусство #культура #Джонни Депп
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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