Alizée начала свой творческий путь еще в детстве. В 11 лет она победила в конкурсе живописи, главным призом которого стало использование ее рисунка для оформления внешней стороны коммерческого самолета, получившего имя в ее честь. К этому времени будущая певица уже серьезно занималась танцами и считалась перспективной юной исполнительницей.

В 15 лет Alizée прошла прослушивание во французское шоу «Graines de Star», где получила награду «Meilleure Graine как одна из самых перспективных молодых певиц. Вскоре на нее обратила внимание «Mylène Farmer, которая вместе с композитором Laurent Boutonnat пригласила Alizée в новый музыкальный проект.

В 2000 году певица дебютировала с песней «Moi... Lolita», ставшей международным хитом и принесшей ей мировую известность. Композиция вошла в десятку лучших в нескольких европейских странах, а во Франции достигла второго места. Следующий сингл «L'Alizé» возглавил французский чарт, а дебютный альбом «Gourmandises» разошелся тиражом более четырех миллионов копий по всему миру.

В 2003 году Alizée выпустила хит «J'en ai marre!», который занял четвертое место во Франции, второе в Японии и третье в Мексике. Вскоре вышел ее второй альбом «Mes courants électriques», продажи которого превысили полтора миллиона копий.

После перерыва в музыкальной карьере певица приобрела особенно большую популярность в Латинской Америке. В 2007 году ее концертный альбом «Alizée En Concert» был переиздан в Мексике и получил золотой статус.

В том же году вышел альбом «Psychédélices» с более зрелым звучанием и элементами рока и психоделики. Среди наиболее известных песен этого периода — «Mademoiselle Juliette», «Fifty-Sixty» и кавер на «La Isla Bonita». В 2010 году Alizée выпустила экспериментальный альбом «Une enfant du siècle», а в 2013 году — поп-роковый «5».

Последним студийным альбомом Alizée остается «Blonde», выпущенный в 2014 году. За свою карьеру певица выпустила шесть студийных альбомов и стала одной из самых узнаваемых французских поп-исполнительниц начала 2000-х. Ее музыка получила широкую популярность во Франции, Европе, Японии и странах Латинской Америки.

За свою карьеру французская певица выпустила шесть студийных альбомов и стала одной из самых узнаваемых французских поп-исполнительниц начала 2000-х. Ее песни получили популярность не только во Франции, но и во многих странах Европы, в Японии и особенно в Латинской Америке.

В Риге певица выступит с программой «Moi... Lolita», в которую войдут ее самые известные композиции, включая легендарный хит «Moi... Lolita», а также другие песни из разных периодов ее карьеры и новый материал.

https://youtu.be/zfXBNQMj2SE?si=QX6ZS3fM2VFJYjEY