Netflix представил полноценный трейлер фильма «Дальнейшие злоключения Клиффа Бута», в котором Брэд Питт возвращается к роли героя из «Однажды в Голливуде». Режиссером новой картины стал Дэвид Финчер, а сценарий написал Квентин Тарантино.

Действие новой истории разворачивается в 1977 году — примерно через восемь лет после событий фильма «Однажды в Голливуде». Клифф Бут, которого вновь играет Брэд Питт, больше не работает каскадером. Теперь он занимается совсем другим делом — помогает голливудским студиям улаживать скандалы и решать проблемы, которые те предпочли бы не выносить на публику. Причем методы Бута далеко не всегда укладываются в официальные правила.

Первоначально проект связывали непосредственно с Квентином Тарантино и даже рассматривали как возможный десятый и последний фильм режиссера. Однако Тарантино отказался от постановки и продал написанный им сценарий Netflix. В итоге режиссерское кресло занял Дэвид Финчер.

Для Финчера и Питта это далеко не первая совместная работа. Ранее они сняли вместе «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочную историю Бенджамина Баттона».

При этом Леонардо Ди Каприо, сыгравший Рика Далтона в «Однажды в Голливуде», среди заявленных участников новой картины не значится. Помимо Питта, в актерский состав вошли Элизабет Дебики, Скотт Каан, Карла Гуджино, Яхья Абдул-Матин II и Питер Уэллер.

Проект стал одним из наиболее масштабных для Netflix: по предварительным оценкам, его бюджет составил около 200 миллионов долларов. Сообщается также, что в производстве были задействованы 128 актеров, более 400 членов съемочной группы и около четырех тысяч статистов.

Точная схема релиза пока остается не вполне ясной: в публикациях фигурировали разные даты и варианты выхода картины — от полноценного кинотеатрального проката до премьеры непосредственно на Netflix.

Таким образом, Клифф Бут из второстепенного героя «Однажды в Голливуде» превращается в центрального персонажа отдельной истории. А сочетание сценария Тарантино, режиссуры Финчера и возвращения Питта к одной из самых известных ролей последних лет делает проект необычным продолжением фильма 2019 года.