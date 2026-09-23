Тринадцатый год подряд фонд Инессы Галанте реализует значимый культурный и социальный проект - конкурс «Таланты Инессы Галанте». В его рамках оказывается ценная поддержка талантливым молодым солистам и музыкантам в сфере классической музыки. Проект помогает находить, развивать и популяризировать выдающихся молодых исполнителей, открывая новые звёзды музыкального мира. Каждый год организаторы с большим удовольствием наблюдают за профессиональным ростом своих лауреатов. Многие их достижения действительно впечатляют.

Яркий пример такого взлёта - победительница конкурса 2024 года в категории «Вокальное искусство» Этина Эмилия Саулите. Выпускница Музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня стремительно покорила международные конкурсы и заявила о себе на главных мировых сценах. В её активе яркий дебют в роли Лю в опере Джакомо Пуччини «Турандот» на сцене Латвийской национальной оперы, заглавная партия в концертной постановке оперы Генри Пёрселла «Дидон и Энея» на польском фестивале Iubilaei Cantus, выступление в Венгерской государственной опере, а также главная роль в мировой премьере оперы Сильвии Коласанти «Anna A» на легендарной сцене La Scala. Уже с осени 2025 года молодая певица является участницей академии престижного миланского Teatro alla Scala.

«Я очень рада, что конкурс “Таланты Инессы Галанте” стал для меня не просто завершившимся этапом, а частью моего профессионального пути. Вокруг меня сформировалось особое сообщество молодых музыкантов, и для меня очень ценно, что Инесса Галанте лично заботится о молодых музыкантах, следит за нашим развитием и делится своим опытом и взглядом. Для меня как молодого музыканта очень важно знать, что человек, которому ты доверяешь и который сам достиг так многого в мире оперы, видит и ценит твой путь. Это даёт большую уверенность и мотивацию продолжать работать и развиваться» - рассказывает Этина Эмилия Саулите.

Список ярких историй успеха продолжает пианистка Мелисса Таканбекова, обладательница первого места конкурса «Таланты Инессы Галанте» 2025 года в категории «Игра на клавишных инструментах». В этом году талантливая исполнительница окончила Музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня, открыв для себя двери в мировую музыкальную элиту. Уже с октября Мелисса начнет обучение по программе бакалавриата в Германии, став студенткой престижной Высшей школы музыки, театра и медиа в Ганновере (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) в классе выдающегося профессора Эвы Купец.

«Этот год был для меня особенно значимым, ведь я окончила Музыкальную школу и с октября начну обучение в Высшей школе музыки, театра и медиа в Ганновере. За последний год я добилась нескольких значимых успехов на конкурсах: в 2026 году заняла первое место на Латвийском государственном конкурсе пианистов, а в 2025 году победила в конкурсе “Таланты Инессы Галанте”, а также заняла второе место на Первом международном конкурсе пианистов имени Илзе Граубини и первое место на Международном конкурсе фортепианных ансамблей, камерных ансамблей и концертмейстеров в Лиепае. Особенно значимой для меня стала также премия имени Эмиля Дарзиня, благодаря которой я получила возможность выступить на концертах вместе с симфоническим оркестром школы и исполнить Двойной концерт для фортепиано Франсиса Пуленка. Сейчас с большой радостью и небольшим волнением я готовлюсь к новому этапу жизни в Ганновере. Моя долгосрочная цель заключается в том, чтобы стать концертирующей пианисткой, и обучение в Германии станет важным шагом на пути к её осуществлению», - делится Мелисса Таканбекова.

Впечатляющие результаты демонстрируют и представители других направлений, ведь для лауреата конкурса, талантливого ударника Феликса Криевса, сезон 2025/2026 годов тоже выдался исключительно успешным. Музыкант стремительно расширяет географию своих выступлений, завоевывая признание экспертов на престижных сценических площадках.

Своими итогами прошедшего творческого года Феликс Криевс делится с гордостью: «Последний год в моей творческой и профессиональной деятельности был особенно насыщенным и значимым, предоставив мне возможность участвовать в различных концертах, фестивалях, мастер-классах и конкурсах. Одним из наиболее значимых событий стало участие в исполнении произведения “Carmina Burana” в концертном зале Цесиса вместе с симфоническим оркестром Музыкальной школы имени Язепа Мединя. Я также принял участие в заключительном концерте тридцать девятого международного фестиваля органной музыки “Rīgas Doms 2026”, а также в концерте Инессы Галанте в рамках празднования дня именин Рауны. Моим самым большим личным достижением стало участие в четвертом сезоне музыкальных дуэлей “Sansusī kautiņi”, где я занял первое место. В целом прошедший год дал мне очень ценный опыт, позволив развить свои навыки сценического искусства и стать более уверенным в себе как исполнителе».

Очередным подтверждением высокого статуса конкурса выступают международные достижения флейтистки Анеты Дунтавы. После яркого участия в проекте «Таланты Инессы Галанте» виртуозная исполнительница ведет активную концертную деятельность и представляет Латвию на крупнейших зарубежных площадках. За свои выдающиеся успехи за пределами страны Анете уже в четвертый раз удостоилась Благодарственного письма Министерства культуры Латвийской Республики.

«У меня была возможность участвовать в мастер-классах у выдающихся флейтистов-профессионалов, а также выступать на различных концертах и участвовать в проектах. Особенно значимой для меня была возможность исполнить первую часть концерта для флейты соль мажор Вольфганга Амадея Моцарта вместе с Елгавским камерным оркестром, а также выступить вместе с трио Раймонда Озолса и на фестивале “Tuvums”. Для меня было большой честью получить приглашение выступить и на концерте Инессы Галанте в Рауне. Этот опыт дал мне возможность развивать свои профессиональные навыки, приобретать сценический опыт и продолжать расти как музыканту», - рассказывает Анете Дунтава.

Конкурс открывает дорогу и другим талантливым вокалистам, среди которых лауреатка 2025 года Санита Розе. Певица окончила Латвийскую музыкальную академию имени Язепа Витола и получила степень бакалавра. Она приняла участие в новогоднем шоу-концерте “Sapnis Vecgada naktī” от продюсерской группы “Izklaides Producentu grupa 7”, где исполнила несколько номеров, включая известную арию “Phantom of the Opera” из мюзикла «Призрак оперы». В феврале Санита уехала в Португалию по программе Европейской оперной академии на стажировку в Высшую школу музыки и исполнительского искусства (ESMAE). В рамках этого курса певица подготовила и исполнила оперную партию в полноценном сценическом спектакле в сопровождении оркестра. Летом 2026 года вокалистка вернулась в Латвию, где сейчас продолжает выступать и расширять свой репертуар.

Информация для будущих участников

Организаторы конкурса - “Фонд Инессы Галанте”, преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола при поддержке “Nākotnes Atbalsta fonds” напоминают о приёме заявок на новый сезон. Подать документы на участие в этом престижном музыкальном событии можно до 19 октября. Напоминаем, что конкурс традиционно проходит в четырех категориях:

• вокальное искусство

• игра на клавишных инструментах

• игра на струнных инструментах

• игра на духовых и ударных инструментах

Подача заявок и видеозаписей осуществляется на официальном сайте конкурса. Участие бесплатное.

Подробная информация и правила конкурса доступны на сайте: www.inesesgalantestalanti.lv

Следите за актуальной информацией на официальной странице конкурса в Facebook: https://www.facebook.com/InesesGalantesTalanti/