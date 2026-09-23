В Лос-Анджелесе открылся Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса. Создатель «Звездных войн» собрал под одной крышей произведения классической живописи, комиксы, киноартефакты и работы знаменитых иллюстраторов.

Музей, основанный Джорджем Лукасом и его женой Меллоди Хобсон, занимает около 28 тысяч квадратных метров. Он расположен рядом с кампусом Университета Южной Калифорнии, где будущий создатель «Звездных войн» изучал кинематограф.

Необычное здание спроектировал китайский архитектор Ма Яньсун. По его словам, источником вдохновения стали облака над Лос-Анджелесом. В результате музей напоминает огромный фантастический объект, словно зависший над землей.

Главная идея музея — показать, как люди рассказывают истории с помощью изображений. Поэтому привычной границы между «высоким искусством» и массовой культурой здесь практически нет.

В более чем 30 галереях автопортрет Фриды Кало соседствует с костюмом Бэтмена из «Темного рыцаря», а работы Ван Гога и Пикассо — с оригинальными рисунками Чарльза Шульца для комикса Peanuts. Отдельные экспозиции посвящены художникам Фрэнку Фразетте и Норману Роквеллу.

Есть что посмотреть и возле музея. В окружающем его саду установлены скульптуры, среди которых Йода у фонтана и бронзовая принцесса Лея, сражающаяся с Джаббой Хаттом.

При этом поклонников «Звездных войн» ждет сюрприз: архивы фильмов Лукаса занимают лишь около 7% музейного пространства. Как объяснила гендиректор музея Трейси Бейтс, режиссер не хотел создавать музей, посвященный самому себе.

Впрочем, без далекой-далекой галактики не обошлось. Среди первых экспозиций — выставка Star Wars in Motion, рассказывающая о транспортных средствах знаменитой киновселенной.

На открытии Лукас сформулировал главный принцип нового музея предельно просто: каждый человек вправе самостоятельно решать, что считать искусством.

«Если увиденное вызывает у вас эмоцию — значит, это искусство», — заявил режиссер.