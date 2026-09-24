В воскресенье, 27 сентября, Латвийский этнографический музей под открытым небом приглашает жителей и гостей Риги на празднование Микельдиены. Посетителей ждут большая осенняя ярмарка, народные гулянья, мастер-классы, домашние животные и традиционные угощения.

Микельдиена традиционно знаменует завершение основных сельскохозяйственных работ и наступление осени. В старину к этому времени старались закончить жатву и собрать урожай, а на праздничный стол выставляли все, чем были богаты поля и огороды.

Одной из главных частей праздника станет ярмарка. Свои товары предложат 49 ремесленников и 35 производителей продуктов питания. Здесь можно будет приобрести изделия ручной работы, сезонные продукты и различные заготовки.

Гостей пригласят не только попробовать осенние блюда, но и принять участие в их приготовлении. Вместе с хозяйкой трактира «Priedes» Илзе Бриеде посетители смогут сварить традиционный осенний суп.

На Курземском подворье появится настоящий сельский уголок с козами, овцами, теленком и домашней птицей. А в Мерсрагской кузнице мастер Артур Пурвиньш продемонстрирует, как работает кузнец.

Музыка, танцы и развлечения для детей

Большая программа подготовлена возле Видземской усадьбы. Здесь покажут семейный спектакль «Кто защитит зайчика?», а фольклорная группа Skandinieki познакомит гостей с осенними обрядами.

Музыкой и танцами займутся фольклорно-танцевальный коллектив Латвийского университета Dandari и фольклорный коллектив Grodi. Юрмальский ансамбль Mare и детский коллектив Spruksti Рижской начальной школы имени Ф. Бривземниекса исполнят народные песни и проведут традиционные игры.

С 10:00 до 16:00 в Видземском подворье будут работать творческие мастерские для детей. Среди них — занятие «Что в кладовой?» и мастер-класс по лепке с керамистом Мартиньшем Кабуцем.

В этот же день можно будет осмотреть музейные выставки. В выставочном зале представлена экспозиция «Цвета и ритмы костюмов», а в Курземском рыбацком хозяйстве на выставке «Крыши» посетителям расскажут о старинных технологиях деревянного строительства.

Таким образом, Микельдиена в музее станет не просто ярмаркой урожая, а большим семейным праздником, где можно будет познакомиться со старинными латышскими традициями, ремеслами и осенними обрядами.