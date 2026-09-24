Создатели знаменитого мультсериала «Южный Парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун неожиданно сменили его название. В 29-м сезоне шоу стало называться «Южная Америка» — это очередная политическая шутка авторов, на этот раз связанная с решением президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио.

О смене названия Паркер и Стоун объявили перед премьерой нового сезона. Причем сделали это в свойственной им манере: заявили, что на такой шаг их вдохновили «смелость и патриотизм» Apple и Google.

Шутка отсылает к недавнему решению Дональда Трампа переименовать в американском федеральном употреблении озеро Онтарио в Lake America — «озеро Америка». После президентского указа новое название появилось в американских версиях карт Google и Apple. При этом распоряжение Вашингтона определяет использование названия федеральными структурами США и не обязывает Канаду или международные организации отказываться от исторического названия озера.

Авторы «Южного Парка» решили довести эту логику до абсурда. «Вдохновленные смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название South Park на SOUTH AMERICA», — объявили создатели шоу.

Новое название оказалось не просто рекламной шуткой. Оно появилось непосредственно в 29-м сезоне: заставку сериала изменили, и вместо привычного приглашения отправиться в South Park зрителей теперь зовут в South America.

Сатира продолжается

Политические провокации давно стали визитной карточкой «Южного Парка». С момента премьеры в 1997 году сериал регулярно высмеивает американских политиков, знаменитостей, крупные корпорации и общественные нравы.

В последние сезоны одной из главных мишеней авторов стал Дональд Трамп. При этом Паркер и Стоун на протяжении истории шоу высмеивали представителей разных политических лагерей, не ограничиваясь одной партией.

Пока неясно, насколько долго сохранится название «Южная Америка». Когда авторов спросили об этом, они ответили в том же ироничном ключе, заявив, что «на 100% привержены SOUTH AMERICA».

Так что исчезновение названия «Южный Парк» вряд ли стоит воспринимать как обычный ребрендинг. Скорее, само название сериала превратилось в очередную шутку — и одновременно стало частью его политической сатиры.