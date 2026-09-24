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Стройка преподнесла сюрприз: в Калифорнии нашли зуб мастодонта ледникового периода 0 65

Культура &
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Калифорнии нашли зуб мастодонта ледникового периода

Неожиданную находку сделали во время строительных работ в районе залива Сан-Франциско. В земле обнаружили окаменевший зуб мастодонта, жившего здесь десятки тысяч лет назад. Теперь находкой займутся палеонтологи.

Древняя окаменелость попалась рабочим во время земляных работ. Обратив внимание на необычный предмет, строители приостановили работу и сообщили о находке специалистам. Прибывшие на место эксперты установили, что это зуб взрослого мастодонта — вымершего родственника современных слонов, населявшего Северную Америку в эпоху плейстоцена.

Для района Сан-Франциско подобные находки представляют особый интерес. Десятки тысяч лет назад здешний пейзаж выглядел совершенно иначе: уровень моря был ниже, а на месте нынешней городской застройки простирались территории, где могли обитать крупные травоядные животные.

Зуб осторожно извлекли из грунта и передали специалистам для дальнейшего исследования. Ученые рассчитывают точнее установить возраст находки и получить дополнительную информацию о животных, населявших этот район во время ледникового периода.

Подобные окаменелости помогают палеонтологам восстанавливать древние экосистемы и выяснять, как менялись климат, растительность и пути миграции крупных животных.

После завершения исследований и необходимых реставрационных работ зуб мастодонта может стать музейным экспонатом.

Таким образом, обычная строительная площадка неожиданно превратилась в место палеонтологического открытия, напомнив, что под современными кварталами Калифорнии до сих пор могут скрываться следы мира, существовавшего десятки тысяч лет назад.

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#археология #культура #палеонтология #Калифорния #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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