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Более 3000 мотоциклов проедут по Елгаве: город готовится к закрытию мотосезона 0 128

Культура &
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Более 3000 мотоциклов проедут по Елгаве: город готовится к закрытию мотосезона

В субботу, 26 сентября, Елгава станет центром сразу трех крупных мероприятий. В городе пройдет закрытие мотосезона с участием более 3000 байкеров, впервые состоится рок-фестиваль ROCKTAGONS 26, а парк возле Елгавского дворца на один день превратится в «лесной городок».

Главным зрелищем дня обещает стать масштабный мотопарад. Более 3000 мотоциклистов со всей Латвии соберутся возле Елгавского дворца, где в этом году пройдет официальное закрытие мотосезона. Сбор участников начнется в 10:00, а в 13:00 колонна отправится по улицам города. Маршрут пройдет от Елгавского дворца по улицам Лиела, Узварас, Лапскална, Атмодас, Добельскому шоссе, затем снова по улице Лиела и завершится на улице Пилссалас. До старта мотопарада во дворе дворца можно будет посмотреть выставку мотоциклов клуба Jawa. Посещение выставки и мотопарада бесплатное.

В центре Елгавы появится «лес»

Еще одно крупное мероприятие начнется в 10:00 в парке Елгавского дворца. До 17:00 здесь пройдет праздник «Лес приходит в Елгаву 2026». Посетителям расскажут о лесном хозяйстве, экологии и сохранении биоразнообразия, использовании древесины и других природных ресурсов. В программе — встречи со специалистами, учеными и ремесленниками, демонстрации техники, эксперименты, познавательные игры и развлечения для семей с детьми. Можно будет познакомиться с лекарственными растениями, изделиями из дерева и продукцией, связанной с традициями латвийской бани. Вход свободный.

Рок на острове Паста

С 14:00 на острове Паста впервые пройдет фестиваль ROCKTAGONS 26, который объединит рок-музыку, мотокультуру и молодежное творчество. Программа начнется с конкурса молодых музыкантов в двух возрастных категориях. Одновременно состоятся соревнования по сварке MAG, чемпионат по поеданию острого перца чили, творческие мастерские и другие мероприятия. Вечером на сцену выйдут представители латвийской рок-сцены — Huskvarn, Laime Pilnīga и Микс Галвановскис.

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#Елгава #культура #мотоциклы #мероприятия
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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