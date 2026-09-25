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Картины Моне, которые десятилетиями скрывали от публики, продадут в Париже 0 61

Культура &
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Картины Моне, которые десятилетиями скрывали от публики, продадут в Париже

Две работы Клода Моне, десятилетиями находившиеся в частной коллекции и практически неизвестные широкой публике, выставят на аукцион в Париже. Только одну из картин оценивают в 22–30 миллионов евро — в случае успешных торгов она может установить рекорд для французского арт-рынка.

На торги Sotheby’s выставят две работы позднего периода творчества знаменитого импрессиониста — «Ирисы» и «Плакучую иву». Обе картины были написаны Моне в Живерни.

На протяжении десятилетий полотна находились в частном собрании семьи промышленников и меценатов Шлюмберже и почти не покидали семейный особняк на улице Лас-Каз в Париже.

Главным лотом станет масштабное полотно «Ирисы», созданное в 1924–1925 годах. Его предварительная стоимость составляет от 22 до 30 миллионов евро. По данным аукционного дома, это самая большая картина из серии «Ирисы», когда-либо появлявшаяся на открытом рынке. Если цена достигнет верхней границы эстимейта, произведение может установить рекорд среди работ искусства, проданных на аукционах во Франции. Вторая картина — «Плакучая ива» — оценивается в 9–12 миллионов евро.

Обе работы относятся к позднему периоду творчества Моне, который при жизни художника воспринимался далеко не однозначно. Его эксперименты с цветом и формой некоторые современники считали свидетельством творческого кризиса. Позднее отношение к этим полотнам изменилось, и сегодня произведения Моне, созданные после 1914 года, особенно востребованы среди коллекционеров.

Аукцион состоится 22 октября в Париже. Всего на нем представят 28 произведений из коллекции Шлюмберже общей оценочной стоимостью более 40 миллионов евро. Помимо двух картин Моне, с молотка уйдут произведения Поля Сезанна и Жоржа Руо, а также скульптура Камиллы Клодель. Некоторые предметы из коллекции имеют статус национального достояния Франции, что накладывает особые условия на их продажу и возможный вывоз из страны.

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#живопись #искусство #культура #аукцион
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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