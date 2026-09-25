Необычный инцидент произошел в парижском Лувре: двое туристов из Германии решили дополнить экспозицию собственными произведениями. Мужчины пронесли в музей две картины и прикрепили их скотчем к стене рядом с «Моной Лизой». Шедевр Леонардо да Винчи не пострадал.

Инцидент произошел в Зале Генеральных штатов, где выставлена одна из самых знаменитых картин мира. Двое посетителей сумели пронести туда собственные работы размером примерно 30 на 40 сантиметров.

Выбрав место неподалеку от «Моны Лизы», туристы приклеили картины к музейной стене обычным скотчем. На одной из них был изображен один из участников акции в доспехах, на другой — второй мужчина вместе с девушкой.

Долго любоваться собственной «экспозицией» им не пришлось. Сотрудники охраны заметили происходящее, задержали нарушителей и передали их полиции.

Самой «Моне Лизе» никакого ущерба причинено не было. Однако действия туристов оставили следы на музейной стене, в связи с чем им предъявили обвинение в причинении ущерба имуществу.

В полиции задержанные объяснили свой поступок довольно просто — по их словам, они сделали это «ради забавы».

Инцидент произошел на фоне дискуссии о безопасности одного из самых посещаемых музеев мира. Лувр готовится к масштабной реконструкции стоимостью около 1 миллиарда евро. В рамках проекта планируется, в частности, создать отдельное пространство для «Моны Лизы».

Таким образом, попытка двух туристов самостоятельно попасть в число «экспонентов» Лувра закончилась не признанием в мире искусства, а встречей с французской полицией.