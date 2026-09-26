В Лиссабоне открылась крупнейшая в Европе выставка моделей, собранных из деталей LEGO. Экспозиция занимает около 2000 квадратных метров, а на создание представленных конструкций потребовалось более 15 миллионов знаменитых цветных кирпичиков.

Посетителям показывают свыше 120 моделей, четыре из которых организаторы называют «супермоделями». Каждая такая конструкция состоит как минимум из полумиллиона деталей.

Один из наиболее впечатляющих экспонатов — гигантская копия президентского самолета США Air Force One. Boeing 747 выполнен в масштабе 1:7. Его длина достигает почти 11 метров, ширина — 10 метров, а высота — около трех метров.

Точное количество использованных деталей неизвестно, однако организаторы предполагают, что их около миллиона. Команда из шести человек собирала самолет на протяжении полугода.

Еще один гигант — «Король морей», созданный по мотивам круизного лайнера. На его строительство потребовалось более 700 тысяч элементов. Среди других крупных экспонатов — средневековый «Большой красный дракон» и спинозавр, собранный из 900 тысяч деталей.

Экспозиция не ограничивается гигантскими конструкциями. Отдельные тематические зоны посвящены кино, спорту и вселенной «Звездных войн». Есть также образовательные модели, связанные с географией, биологией и другими науками.

Большинство представленных работ команда выставки самостоятельно придумала, спроектировала и собрала.

Можно не только смотреть

Для посетителей оборудована специальная Fun Zone, где дети и взрослые могут самостоятельно собирать конструкции из LEGO. Отдельно работает 3D Trick Gallery — пространство с оптическими иллюзиями и декорациями для фотографий.

Выставка разместилась в здании исторической Национальной канатной фабрики Cordoaria Nacional. До приезда в Португалию экспозиция уже побывала в 11 европейских странах.

Организаторы рассматривают возможность после Лиссабона показать коллекцию в Порту, а затем продолжить тур по Пиренейскому полуострову — среди возможных следующих остановок называются Мадрид и Барселона.

В Лиссабоне гигантские модели из LEGO можно будет увидеть до 10 января.