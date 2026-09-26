Шарлиз Терон выступит исполнительным продюсером нового сериала «Няня мафии», который готовит Hulu. В основу проекта ляжет популярный веб-комикс, набравший сотни миллионов просмотров по всему миру.

Производством англоязычной экранизации The Mafia Nanny займется студия 20th Television. Терон присоединится к проекту в качестве исполнительного продюсера вместе со своей продюсерской компанией Secret Menu, ранее получившей права на адаптацию истории. Сценарий сериала напишет Макс Гилл.

В центре сюжета — Давина, профессионально подготовленная няня, которая сразу после окончания обучения получает первое серьезное задание. Ей поручают заботиться о Майки Анджелини — маленьком сыне влиятельного венецианского мафиози Габриэля Анджелини. Работа оказывается значительно опаснее, чем могла предполагать девушка. Из-за криминальной деятельности отца Майки постоянно находится под угрозой, поэтому Давине приходится не только присматривать за ребенком, но и защищать его от врагов семьи. Ситуацию осложняют отношения с самим Габриэлем, который лично выбрал новую няню для своего сына. Между героями постепенно возникает эмоциональная связь, хотя одно из главных профессиональных правил Давины требует сохранять дистанцию. Одновременно девушка пытается разобраться в тайнах собственного прошлого.

Оригинальный веб-комикс The Mafia Nanny появился в 2023 году и быстро приобрел международную аудиторию. История уже насчитывает более 100 эпизодов, а общее число просмотров достигло примерно 420 миллионов.

Проект сочетает сразу несколько жанров — криминальную драму, экшен, детектив и романтическую историю.

Дата премьеры сериала и актерский состав пока не объявлены.