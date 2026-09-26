Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шарлиз Терон взялась за «Няню мафии»: популярный веб-комикс превратят в сериал 0 25

Культура &
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шарлиз Терон взялась за «Няню мафии»: популярный веб-комикс превратят в сериал

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон выступит исполнительным продюсером нового сериала «Няня мафии», который готовит Hulu. В основу проекта ляжет популярный веб-комикс, набравший сотни миллионов просмотров по всему миру.

Производством англоязычной экранизации The Mafia Nanny займется студия 20th Television. Терон присоединится к проекту в качестве исполнительного продюсера вместе со своей продюсерской компанией Secret Menu, ранее получившей права на адаптацию истории. Сценарий сериала напишет Макс Гилл.

В центре сюжета — Давина, профессионально подготовленная няня, которая сразу после окончания обучения получает первое серьезное задание. Ей поручают заботиться о Майки Анджелини — маленьком сыне влиятельного венецианского мафиози Габриэля Анджелини. Работа оказывается значительно опаснее, чем могла предполагать девушка. Из-за криминальной деятельности отца Майки постоянно находится под угрозой, поэтому Давине приходится не только присматривать за ребенком, но и защищать его от врагов семьи. Ситуацию осложняют отношения с самим Габриэлем, который лично выбрал новую няню для своего сына. Между героями постепенно возникает эмоциональная связь, хотя одно из главных профессиональных правил Давины требует сохранять дистанцию. Одновременно девушка пытается разобраться в тайнах собственного прошлого.

Оригинальный веб-комикс The Mafia Nanny появился в 2023 году и быстро приобрел международную аудиторию. История уже насчитывает более 100 эпизодов, а общее число просмотров достигло примерно 420 миллионов.

Проект сочетает сразу несколько жанров — криминальную драму, экшен, детектив и романтическую историю.

Дата премьеры сериала и актерский состав пока не объявлены.

×
#культура #сериал
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Южный Парк» превратился в «Южную Америку»: создатели сериала высмеяли Трампа
Изображение к статье: Ярмарка, кузнец и осенний суп: в Риге отпразднуют Микельдиену
Изображение к статье: От Латвии до La Scala: лауреаты конкурса «Таланты Инессы Галанте» покоряют мировые сцены
Изображение к статье: От Ван Гога до Йоды: Джордж Лукас открыл необычный музей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как есть правильно?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фишинг
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожар
Наша Латвия
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
Изображение к статье: Рокеры
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Паприка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как есть правильно?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фишинг
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожар
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео