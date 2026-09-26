В Сингапуре запустили необычный способ вернуть людей к книгам и отвлечь их от бесконечного просмотра соцсетей. Участники государственной программы смогут получать виртуальные бонусы, если будут читать хотя бы по 15 минут в день.

Инициатором проекта выступил Национальный библиотечный совет Сингапура (NLB). Программа стала частью рассчитанного на пять лет движения ReadSG, цель которого — сделать регулярное чтение привычной частью повседневной жизни.

Правила достаточно просты. Участник должен ежедневно уделять чтению не менее 15 минут и фиксировать это на специальной платформе CrowdTaskSG. За каждый такой сеанс начисляются 20 виртуальных монет. За 50 дней можно собрать 1000 монет, которые соответствуют одному сингапурскому доллару. Заработанные таким образом средства также можно направить на благотворительность в рамках инициативы Read for Good.

Организаторы рассчитывают на первом этапе привлечь к программе около 150 тысяч человек. По словам представительницы NLB Мелиссы Там, задача заключается прежде всего в том, чтобы люди вновь начали использовать свободные минуты для чтения — например, в общественном транспорте или перед сном.

Для Сингапура подобная система поощрений не нова. Ранее жителей уже стимулировали призами и ваучерами за физическую активность и выполнение ежедневной нормы шагов. Теперь аналогичный принцип решили применить для популяризации книг.

Программа появилась на фоне растущей обеспокоенности тем, сколько времени молодые люди проводят в социальных сетях. Одновременно в стране обсуждаются возможные меры по ограничению ежедневного времени их использования молодежью.

...Вместо того чтобы просто призывать жителей меньше смотреть в смартфоны, в Сингапуре решили предложить альтернативу: откладываешь телефон, открываешь книгу — и получаешь за это небольшое вознаграждение.