Новые мемуары Чарльза Спенсера, младшего брата принцессы Дианы, вызвали резонанс в Великобритании. В книге он рассказал о конфликте с тогдашним принцем Чарльзом после гибели Дианы и вновь поднял болезненную тему участия ее сыновей в похоронной процессии.

Книга Чарльза Спенсера «Лебединая песня: Диана, моя сестра» посвящена воспоминаниям о принцессе и событиям, последовавшим за ее гибелью в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года.

Особое внимание привлек рассказ Спенсера о телефонном разговоре с тогдашним принцем Уэльским, нынешним королем Карлом III. По утверждению автора мемуаров, беседа вскоре после смерти Дианы проходила крайне напряженно. Спенсер также приводит слова, которые, как он утверждает, произнес будущий монарх, говоря о том, что со временем Диану забудут.

Еще одним поводом для конфликта, по версии Спенсера, стали похороны принцессы. Ее брат выступал против того, чтобы юные принцы Уильям и Гарри шли за гробом матери во время процессии, которую в прямом эфире наблюдали миллионы людей по всему миру. Однако его возражения, как утверждается в книге, не были приняты.

На публикацию этих воспоминаний отреагировал Букингемский дворец. Представители королевской семьи указали, что сильное горе и пережитая травма могут влиять на то, как спустя много лет человек помнит события. Сам Спенсер, в свою очередь, заявил, что уверен в точности собственных воспоминаний.

Выход книги спустя почти три десятилетия после смерти Дианы вновь вернул в публичное пространство один из самых спорных эпизодов истории британской королевской семьи — решение о том, что 15-летний Уильям и 12-летний Гарри должны были участвовать в траурной процессии, следуя за гробом матери.