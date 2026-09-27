Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Брат принцессы Дианы рассказал о разговоре с Карлом III после ее гибели 0 94

Культура &
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Брат принцессы Дианы рассказал о разговоре с Карлом III после ее гибели

Новые мемуары Чарльза Спенсера, младшего брата принцессы Дианы, вызвали резонанс в Великобритании. В книге он рассказал о конфликте с тогдашним принцем Чарльзом после гибели Дианы и вновь поднял болезненную тему участия ее сыновей в похоронной процессии.

Книга Чарльза Спенсера «Лебединая песня: Диана, моя сестра» посвящена воспоминаниям о принцессе и событиям, последовавшим за ее гибелью в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года.

Особое внимание привлек рассказ Спенсера о телефонном разговоре с тогдашним принцем Уэльским, нынешним королем Карлом III. По утверждению автора мемуаров, беседа вскоре после смерти Дианы проходила крайне напряженно. Спенсер также приводит слова, которые, как он утверждает, произнес будущий монарх, говоря о том, что со временем Диану забудут.

Еще одним поводом для конфликта, по версии Спенсера, стали похороны принцессы. Ее брат выступал против того, чтобы юные принцы Уильям и Гарри шли за гробом матери во время процессии, которую в прямом эфире наблюдали миллионы людей по всему миру. Однако его возражения, как утверждается в книге, не были приняты.

На публикацию этих воспоминаний отреагировал Букингемский дворец. Представители королевской семьи указали, что сильное горе и пережитая травма могут влиять на то, как спустя много лет человек помнит события. Сам Спенсер, в свою очередь, заявил, что уверен в точности собственных воспоминаний.

Выход книги спустя почти три десятилетия после смерти Дианы вновь вернул в публичное пространство один из самых спорных эпизодов истории британской королевской семьи — решение о том, что 15-летний Уильям и 12-летний Гарри должны были участвовать в траурной процессии, следуя за гробом матери.

×
#Великобритания #культура #принцесса Диана #похороны
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Лиссабоне открылась крупнейшая в Европе выставка LEGO
Изображение к статье: Шарлиз Терон взялась за «Няню мафии»: популярный веб-комикс превратят в сериал
Изображение к статье: Захотели оказаться рядом с «Моной Лизой»: в Лувре задержали двух туристов с автопортретами
Изображение к статье: Картины Моне, которые десятилетиями скрывали от публики, продадут в Париже

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Комары
В мире животных
Изображение к статье: установка "Патриот"
В мире
Изображение к статье: Если человек официально признан пропавшим без вести, его родственники или другие близкие могут получить необходимые персональные данные.
Наша Латвия
Изображение к статье: курьер с посылкой
Наша Латвия
Изображение к статье: Мальчик лежит на дне бассейна
Lifenews
1
Изображение к статье: на Рижском центральном рынке
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Комары
В мире животных
Изображение к статье: установка "Патриот"
В мире
Изображение к статье: Если человек официально признан пропавшим без вести, его родственники или другие близкие могут получить необходимые персональные данные.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео