Организаторы Букеровской премии объявили короткий список претендентов на одну из самых престижных литературных наград мира. В финал 2026 года прошли шесть произведений, отобранных из 163 заявок.

За победу поборются:

«Конец всего» (The End of Everything) Майкла Джона Харрисона;

«Исчезающие» (The Disappearers) Марлона Джеймса;

«Черная сумка» (Black Bag) Люка Кеннарда;

«Можем ли мы накормить короля» (May We Feed the King) Ребекки Перри;

«Джон, сын Джона» (John of John) Дугласа Стюарта;

«То, о чем мы никогда не говорим» (The Things We Never Say) Элизабет Страут.

Среди финалистов есть сразу два писателя, которые уже становились обладателями Букеровской премии. Марлон Джеймс получил ее в 2015 году за роман «Краткая история семи убийств», а Дуглас Стюарт — в 2020-м за «Шагги Бейн». Ребекка Перри, напротив, стала единственным дебютантом нынешнего шорт-листа.

Еще одна опытная участница Букеровской гонки — американская писательница Элизабет Страут. Ранее ее произведения уже дважды попадали в списки претендентов на премию: в 2016 году — в лонг-лист, а в 2022-м — в шорт-лист.

В этом году жюри возглавила известный британский историк и исследователь античности Мэри Бирд. Вместе с ней произведения оценивали поэт Рэймонд Антробус, фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лю и писательница Патрисия Локвуд.

Всего на рассмотрение жюри поступили 163 произведения. В июле был сформирован лонг-лист из 13 книг, из которых затем выбрали шестерку финалистов.

Имя обладателя Букеровской премии 2026 года объявят 9 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. Победитель получит 50 тысяч фунтов стерлингов, а каждому из остальных авторов шорт-листа выплатят по 2,5 тысячи фунтов.

Букеровская премия ежегодно присуждается за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2025 году награду получил Дэвид Салэй за роман «Плоть» (Flesh).