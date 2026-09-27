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Названы шесть финалистов Букеровской премии 2026 года 0 41

Культура &
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы шесть финалистов Букеровской премии 2026 года

Организаторы Букеровской премии объявили короткий список претендентов на одну из самых престижных литературных наград мира. В финал 2026 года прошли шесть произведений, отобранных из 163 заявок.

За победу поборются:

  • «Конец всего» (The End of Everything) Майкла Джона Харрисона;

  • «Исчезающие» (The Disappearers) Марлона Джеймса;

  • «Черная сумка» (Black Bag) Люка Кеннарда;

  • «Можем ли мы накормить короля» (May We Feed the King) Ребекки Перри;

  • «Джон, сын Джона» (John of John) Дугласа Стюарта;

  • «То, о чем мы никогда не говорим» (The Things We Never Say) Элизабет Страут.

Среди финалистов есть сразу два писателя, которые уже становились обладателями Букеровской премии. Марлон Джеймс получил ее в 2015 году за роман «Краткая история семи убийств», а Дуглас Стюарт — в 2020-м за «Шагги Бейн». Ребекка Перри, напротив, стала единственным дебютантом нынешнего шорт-листа.

Еще одна опытная участница Букеровской гонки — американская писательница Элизабет Страут. Ранее ее произведения уже дважды попадали в списки претендентов на премию: в 2016 году — в лонг-лист, а в 2022-м — в шорт-лист.

В этом году жюри возглавила известный британский историк и исследователь античности Мэри Бирд. Вместе с ней произведения оценивали поэт Рэймонд Антробус, фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лю и писательница Патрисия Локвуд.

Всего на рассмотрение жюри поступили 163 произведения. В июле был сформирован лонг-лист из 13 книг, из которых затем выбрали шестерку финалистов.

Имя обладателя Букеровской премии 2026 года объявят 9 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. Победитель получит 50 тысяч фунтов стерлингов, а каждому из остальных авторов шорт-листа выплатят по 2,5 тысячи фунтов.

Букеровская премия ежегодно присуждается за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2025 году награду получил Дэвид Салэй за роман «Плоть» (Flesh).

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#книги #литература #культура
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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