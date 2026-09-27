Продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном заметно отойдет от первого фильма и предложит еще один необычный взгляд на знаменитого героя DC. По словам актера, создатели картины выбрали весьма неожиданное направление.

Роберт Паттинсон поделился новыми подробностями о фильме «Бэтмен: Часть II», съемки которого сейчас проходят в Великобритании. В беседе с Collider актер назвал проект чрезвычайно амбициозным и подчеркнул, что сиквел будет существенно отличаться от картины 2022 года.

По словам Паттинсона, первый «Бэтмен» Мэтта Ривза уже был нестандартной интерпретацией истории Темного рыцаря, однако во второй части авторы решили вновь изменить подход. Актер охарактеризовал выбранное направление как «резкий поворот» по сравнению с предыдущей лентой.

При этом полностью отказываться от атмосферы первого фильма создатели не собираются. Паттинсон отметил, что продолжение сохранит некоторые узнаваемые черты оригинала, однако сама история и взгляд на вселенную Бэтмена будут другими. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

Режиссером сиквела вновь выступает Мэтт Ривз. Помимо Паттинсона, в актерский состав вошли Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн, Чарльз Дэнс, Брайан Тайри Генри и Себастиан Кох.

Первый «Бэтмен» вышел в 2022 году и собрал в мировом прокате более 770 млн долларов. В нем также сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Серкис и Колин Фаррелл.

Премьера «Бэтмена: Часть II» запланирована на 18 февраля 2028 года. Пока создатели не раскрывают сюжет, однако заявления Паттинсона дают понять: зрителей ждет не простое продолжение первой картины, а заметное переосмысление истории Брюса Уэйна.