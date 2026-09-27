Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Роберт Паттинсон раскрыл, чем «Бэтмен-2» удивит зрителей 0 57

Культура &
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роберт Паттинсон раскрыл, чем «Бэтмен-2» удивит зрителей

Продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном заметно отойдет от первого фильма и предложит еще один необычный взгляд на знаменитого героя DC. По словам актера, создатели картины выбрали весьма неожиданное направление.

Роберт Паттинсон поделился новыми подробностями о фильме «Бэтмен: Часть II», съемки которого сейчас проходят в Великобритании. В беседе с Collider актер назвал проект чрезвычайно амбициозным и подчеркнул, что сиквел будет существенно отличаться от картины 2022 года.

По словам Паттинсона, первый «Бэтмен» Мэтта Ривза уже был нестандартной интерпретацией истории Темного рыцаря, однако во второй части авторы решили вновь изменить подход. Актер охарактеризовал выбранное направление как «резкий поворот» по сравнению с предыдущей лентой.

При этом полностью отказываться от атмосферы первого фильма создатели не собираются. Паттинсон отметил, что продолжение сохранит некоторые узнаваемые черты оригинала, однако сама история и взгляд на вселенную Бэтмена будут другими. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

Режиссером сиквела вновь выступает Мэтт Ривз. Помимо Паттинсона, в актерский состав вошли Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн, Чарльз Дэнс, Брайан Тайри Генри и Себастиан Кох.

Первый «Бэтмен» вышел в 2022 году и собрал в мировом прокате более 770 млн долларов. В нем также сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Серкис и Колин Фаррелл.

Премьера «Бэтмена: Часть II» запланирована на 18 февраля 2028 года. Пока создатели не раскрывают сюжет, однако заявления Паттинсона дают понять: зрителей ждет не простое продолжение первой картины, а заметное переосмысление истории Брюса Уэйна.

×
#культура #Голливуд #фильмы
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шарлиз Терон взялась за «Няню мафии»: популярный веб-комикс превратят в сериал
Изображение к статье: Захотели оказаться рядом с «Моной Лизой»: в Лувре задержали двух туристов с автопортретами
Изображение к статье: Картины Моне, которые десятилетиями скрывали от публики, продадут в Париже
Изображение к статье: Более 3000 мотоциклов проедут по Елгаве: город готовится к закрытию мотосезона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Женщина в инвалидной коляске
Наша Латвия
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
2
Изображение к статье: Почему сохнут губы: главные причины и решения
Люблю!
1
Изображение к статье: Названы шесть финалистов Букеровской премии 2026 года
Культура &
Изображение к статье: подарки
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Ночью на кладбище
Lifenews
Изображение к статье: Женщина в инвалидной коляске
Наша Латвия
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
2
Изображение к статье: Почему сохнут губы: главные причины и решения
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео