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Лили-Роуз Депп снимется в фильме о легендарном поместье Playboy 0 56

Культура &
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лили-Роуз Депп снимется в фильме о легендарном поместье Playboy

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп получила одну из главных ролей в фильме «Playmates», действие которого развернется в знаменитом поместье Playboy. Картина станет режиссерским дебютом Лоррейн Николсон — дочери голливудской звезды Джека Николсона.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Депп сыграет модель по имени Анна, которая мечтает попасть на обложку Playboy. Ее партнершей по фильму станет юная актриса Индиана Эль, известная по роли дочери героини Аманды Сейфрид в «Горничной».

В центре сюжета окажется 13-летняя отличница Эль. Девочка хорошо знакома с миром знаменитого поместья и воспринимает его практически как второй дом. Однажды она встречает Анну — одну из семи девушек, претендующих на звание «Подружка месяца». Несмотря на разницу в возрасте и совершенно разные интересы, между героинями возникает необычная дружба. Каждая стремится осуществить свою мечту: Анна хочет оказаться на обложке журнала Playboy, а Эль — привлечь внимание понравившегося ей мальчика. Они решают помогать друг другу добиться желаемого.

Для Лоррейн Николсон история имеет и личное значение. В детстве дочь Джека Николсона неоднократно бывала в поместье Playboy в период его расцвета. Теперь именно это место станет центром ее первого полнометражного режиссерского проекта.

Продюсерами «Playmates» выступят Алекс Орловский и Дункан Монтгомери из High Frequency Entertainment. Лили-Роуз Депп также присоединится к продюсерской команде картины. Дата начала съемок и премьеры фильма пока не объявлена.

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#культура #дружба #актрисы
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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