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Необразованные, неосведомлённые идиоты! В сетях спорят о детском спектакле «Весна и какашка» 1 349

Культура &
Дата публикации: 28.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Скриншот афиши

В социальных сетях привлёк внимание пост о детском спектакле «Весна и какашка», который уже несколько лет знаком латвийским театральным зрителям. Люди в комментариях не только узнают спектакль, но и делятся своими воспоминаниями и рассказывают, что он понравился и детям, и взрослым.

Спектакль создан по мотивам книги эстонского писателя Андруса Кивиряхка «Весна и какашка». Его режиссёр — Янис Знотиньш, а роли исполняют Янис Знотиньш и Анце Муижниеце. Спектакль предназначен для детей младшего школьного возраста.

Именно название спектакля в социальных сетях вызвало разные реакции. Один пользователь в посте пишет: «В великой стране — великие детские спектакли! Долгих лет этой великой стране!» Такая оценка разозлила общественно активного журналиста Юриса Вайдакова, он отмечает: «Вот к чему приводят необразованные, неинформированные идиоты, у которых есть доступ к соцсетям. К таким постам.

P.S. „Весна и какашка“ — очень славный и милый рассказ эстонского писателя. Даже отличный мультфильм сняли. Нравится детям и взрослым.»

Также в комментариях видно, что многие люди смотрят на этот спектакль совсем иначе. Одна женщина пишет: «Увидел слово „какашка“, и у дяденьки началась истерика».

В свою очередь Виктория делится личным опытом: «Очень нравится. Когда спрашиваю, что включить в TET, то „Весна и какашка“ — чаще всего. И про пельмени, и про пропавший носок».

Спектакль вспоминают и другие зрители. Один комментатор пишет: «В театре на улице Гертрудес тоже был этот замечательный спектакль, детям понравилось, а я так смеялась! Он очень милый. Название, по-моему, отражает детскую непосредственность. Спектакль очень светлый».

Ещё кто-то отмечает, что её ребёнку очень понравились и спектакль, и его продолжение: «по крайней мере, мой ребёнок читал и эту книгу, и продолжение с очень большим интересом».

«Весна и какашка» — это не просто развлекательная история с понятным детям юмором. Книга, лежащая в основе спектакля, рассказывает о разных темах процесса взросления ребёнка — одевании, обучении чтению, отношениях в детском саду и школе. Создатели спектакля отмечают, что в этих историях можно увидеть и взаимосвязи, которые ребёнку не всегда сразу понятны.

Режиссёр Янис Знотиньш ранее объяснял, что детские спектакли создаются с мыслью о том, чтобы, дурачась и развлекая, одновременно дать детям возможность чему-то научиться.

Спектакль в своё время также получил премию «Ночь лицедеев» в сезоне 2015/2016 года как спектакль года для детей или подростков.

В дискуссии в социальных сетях люди в основном делятся положительными воспоминаниями. У некоторых в памяти остались конкретные истории и персонажи, другие вспоминают, что спектакль был особенно увлекателен для детей.

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#образование #театр #литература #социальные сети #развлечения #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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