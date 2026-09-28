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В Мериде пройдет первая Биеннале Юкатана 0 50

Культура &
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Мериде пройдет первая Биеннале Юкатана

Дом культуры в Мериде. Фото: Gaspar Sonda

В ноябре в Мериде откроется Биеннале Юкатана — первая масштабная международная биеннале современного искусства в Мексике. Ее художественным руководителем назначен мексиканский художник Абрахам Крусвильегас, а темой выбраны язык и коммуникации.

Название выпуска — Vocal — можно перевести не только как «Вокальный», но и как «Звучный», «Шумный», «Звонкий». Выставка продлится с 26 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года и объединит 76 художников из 20 стран, а кроме того — лингвистов, режиссеров, поэтов, музыкантов и танцоров.

Среди участников заявлены Йоко Оно, Оскар Мурильо, Минерва Куэвас и другие.

Площадкой биеннале станет Дом культуры Мериды, расположившийся в бывшем монастыре XVI века в историческом центре города.

Проект основала историк искусства и коллекционер Катрин Петигра, живущая между Мексикой и Великобританией. По ее словам, Мериде не хватало локальных возможностей для показа современного искусства, особенно после закрытия в 2021 году Музея современного искусства «Атенео де Юкатан».

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#выставка #искусство #культура #музыка #мексика #танец
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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