Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Рижском цирке покажут два спектакля современного танца 0 72

Культура &
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Рижском цирке покажут два спектакля современного танца

Фото: Rīgas cirks

30 сентября в Рижском цирке состоится вечер современного танца, объединивший две постановки с совершенно разным эмоциональным звучанием. Зрителям представят Solo Агаты Банкавы и «Перевод моих глаз» Алисе Бокалдере.

В постановке Solo Агата Банкава выступает сразу в трех ролях — автора идеи, хореографа и исполнительницы. В центре спектакля — интуиция, ощущения и взаимодействие человека с окружающим пространством.

Необычной частью постановки становится реквизит: на сцене появляются грабли, монеты, платок, кассетные проигрыватели и другие, на первый взгляд, никак не связанные друг с другом предметы. Постепенно они складываются в единый сценический мир, а в определенный момент к происходящему предлагают присоединиться и зрителям.

Над Solo вместе с Банкавой работали музыкант и автор звукового дизайна Станислав Куликов, творческий наставник Лаура Сташане, а также консультанты по драматургии Инта Балоде, Агнесе Криваде, Айгарс Ларионовс, Сабине Нейланде и Лига Убеле.

Совсем иное настроение у второй работы вечера — «Перевод моих глаз» Алисе Бокалдере. Постановка была создана еще в 2018 году и представляет собой личное и поэтическое размышление о депрессии, показанной глазами человека, который находится рядом с переживающим ее близким.

Авторы передают эмоциональную тяжесть через физическое ощущение веса и его постепенное накопление. Спектакль рассказывает не только о психологическом кризисе, но и о стойкости, любви и способности оставаться рядом с другим человеком в трудный период.

Первыми исполнительницами и соавторами дуэта были Яна Яцук и Лаура Кушке. На этот раз на сцену выйдут Кристине Брининя и Кития Гейдане. Музыку для постановки создали Аурелия Ранцане, Аснате Ранцане и Илона Дзерве — участницы группы Tautumeitas.

Вечер современного танца пройдет 30 сентября в 19:00 в Доме танца Рижского цирка. После обеих постановок зрители смогут пообщаться с артистками.

×
#артисты #культура #музыка #депрессия #эмоции #танец #общение
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кадр из фильма. Эксклюзив!
Изображение к статье: В Сингапуре решили платить жителям за чтение книг
Изображение к статье: В Лиссабоне открылась крупнейшая в Европе выставка LEGO
Изображение к статье: Шарлиз Терон взялась за «Няню мафии»: популярный веб-комикс превратят в сериал

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: олень
Наша Латвия
Изображение к статье: Остапенко
Спорт
1
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как наладить отношения с детьми мужа от первого брака?
Люблю!
Изображение к статье: 4 вещи, которых ожидает от любящей бабушки привязанный внук
Люблю!
Изображение к статье: Си Цзиньпинь и Дональд Трамп
В мире
1
Изображение к статье: олень
Наша Латвия
Изображение к статье: Остапенко
Спорт
1
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео