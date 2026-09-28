30 сентября в Рижском цирке состоится вечер современного танца, объединивший две постановки с совершенно разным эмоциональным звучанием. Зрителям представят Solo Агаты Банкавы и «Перевод моих глаз» Алисе Бокалдере.

В постановке Solo Агата Банкава выступает сразу в трех ролях — автора идеи, хореографа и исполнительницы. В центре спектакля — интуиция, ощущения и взаимодействие человека с окружающим пространством.

Необычной частью постановки становится реквизит: на сцене появляются грабли, монеты, платок, кассетные проигрыватели и другие, на первый взгляд, никак не связанные друг с другом предметы. Постепенно они складываются в единый сценический мир, а в определенный момент к происходящему предлагают присоединиться и зрителям.

Над Solo вместе с Банкавой работали музыкант и автор звукового дизайна Станислав Куликов, творческий наставник Лаура Сташане, а также консультанты по драматургии Инта Балоде, Агнесе Криваде, Айгарс Ларионовс, Сабине Нейланде и Лига Убеле.

Совсем иное настроение у второй работы вечера — «Перевод моих глаз» Алисе Бокалдере. Постановка была создана еще в 2018 году и представляет собой личное и поэтическое размышление о депрессии, показанной глазами человека, который находится рядом с переживающим ее близким.

Авторы передают эмоциональную тяжесть через физическое ощущение веса и его постепенное накопление. Спектакль рассказывает не только о психологическом кризисе, но и о стойкости, любви и способности оставаться рядом с другим человеком в трудный период.

Первыми исполнительницами и соавторами дуэта были Яна Яцук и Лаура Кушке. На этот раз на сцену выйдут Кристине Брининя и Кития Гейдане. Музыку для постановки создали Аурелия Ранцане, Аснате Ранцане и Илона Дзерве — участницы группы Tautumeitas.

Вечер современного танца пройдет 30 сентября в 19:00 в Доме танца Рижского цирка. После обеих постановок зрители смогут пообщаться с артистками.