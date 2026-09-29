Память автора «Властелина колец» и «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкина увековечат в знаменитом Уголке поэтов Вестминстерского аббатства в Лондоне. Мемориал писателю откроют весной 2027 года — к 90-летию публикации «Хоббита» и 50-летию выхода «Сильмариллиона».

Как сообщается на официальном сайте Вестминстерского аббатства, памятный знак установят рядом с мемориалом Клайва С. Льюиса — автора «Хроник Нарнии» и близкого друга Толкина. Автором проекта стал британский художник и скульптор Стивен Бродбент.

Главным элементом композиции будет дерево, окруженное своеобразным «лесом историй». Источником вдохновения послужил рисунок самого Толкина «Дерево Амалиона», связанный с его представлением о «Дереве историй». Мемориал высотой около 2,5 метра встроят вертикально в каменную колонну южного трансепта аббатства.

Основным материалом станет древесина местных пород. Особая деталь композиции — фрагмент черной сосны (Pinus nigra), которая много лет росла в Ботаническом саду Оксфордского университета. Известно, что Толкин любил это дерево и часто бывал рядом с ним. В 2014 году сосну пришлось срубить.

По замыслу Бродбента, мемориал должен создавать у посетителя ощущение, будто перед ним открывается проход в другой мир. Художник сравнивает композицию с «лесом историй», в центре которого находится собственное «Дерево историй» Толкина.

Декан Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл отметил, что новый памятный знак призван напоминать сразу о нескольких сторонах личности Толкина — выдающемся рассказчике, писателе и ученом.

Большая часть профессиональной жизни Толкина была связана с Оксфордским университетом. Он занимался древне- и среднеанглийским языками и литературой, изучал древнескандинавские тексты. Помимо литературных произведений, писатель создавал рисунки, стихи и детские истории, а для своих вымышленных миров разработал собственные языки и системы письма.

«Хоббит» был опубликован в 1937 году, а позднее созданный Толкином мир получил развитие во «Властелине колец». Его произведения стали классикой фэнтези, были переведены на десятки языков и оказали огромное влияние на развитие жанра.

Толкин пополнит число выдающихся литераторов, память о которых увековечена в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства. Здесь находятся могилы или мемориалы более чем ста писателей и поэтов, в том числе Уильяма Шекспира, Джейн Остин, Чарльза Диккенса и сестер Бронте.