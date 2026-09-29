Вокруг романа канадско-гаитянского писателя Тэлисона Орельена «C'était ça ou mourir» («Или это, или смерть») разгорелся спор: автора заподозрили в использовании искусственного интеллекта при создании книги. Сам писатель обвинения отвергает.

Поводом для дискуссии стали результаты проверки текста с помощью специализированных программ, предназначенных для выявления контента, созданного искусственным интеллектом. В частности, упоминается детектор Pangram, который якобы показал высокую вероятность машинной генерации отдельных фрагментов произведения.

После появления этих данных в социальных сетях разгорелись споры о происхождении текста. Некоторые участники дискуссии призвали проверить обстоятельства создания романа, другие обратили внимание на то, что результаты подобных автоматических сервисов сами по себе не могут считаться доказательством использования нейросетей.

Сам Тэлисон Орельен категорически отрицает обвинения. По словам писателя, идею книги он разрабатывал и текст создавал самостоятельно. На сторону автора встал и его издатель, заявивший о доверии к писателю и указавший на возможные ошибки программ, определяющих созданный ИИ контент.

Специалисты также отмечают, что существующие системы распознавания текстов, созданных нейросетями, не обладают абсолютной точностью. Необычная стилистика, структура предложений или особенности авторского языка могут влиять на результаты автоматической проверки.

История с романом Орельена вновь подняла вопрос, который становится все актуальнее для издательской индустрии: можно ли достоверно установить участие искусственного интеллекта в создании литературного произведения и какие доказательства для этого следует считать достаточными.