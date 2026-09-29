В Сети появился трейлер криминальной комедии «Гениальный план» (Masterplan), главную роль в которой исполнил Стэнли Туччи. Его герой собирает необычную команду, чтобы провернуть дерзкое ограбление Лувра.

Туччи играет бывшего вора Роджера, решившего похитить из Лувра одну из самых знаменитых картин мира — «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Для реализации своего плана он привлекает итальянского хакера Кьяру и французского специалиста по взрывчатке Джея.

Однако вскоре выясняется, что участников ограбления связывает не только предстоящее преступление. Роджер сообщает Кьяре и Джею, что они брат и сестра, а сам он является их отцом. Несмотря на неожиданное открытие, герои соглашаются участвовать в авантюре. Теперь им предстоит не только обойти охрану одного из самых известных музеев мира, но и научиться действовать как настоящая семья.

Кьяру сыграла звезда «Белого лотоса» Симона Табаско, а роль Джея досталась Виктору Бельмондо. Режиссером картины выступил Томас Винсент, известный по сериалу «Версаль». Сценарий он написал вместе с Дэвидом Уолстенкрофтом.

Съемки проходили во Франции и Италии. Производством фильма занимались Gaumont и Amazon MGM Studios.

Премьера «Гениального плана» состоится 16 октября на стриминговом сервисе Prime Video. Помимо Стэнли Туччи, Симоны Табаско и Виктора Бельмондо, в картине снялись Бруно Билотта, Барбара Ло Галио, Этьен Гиллу-Керверн, Србо Маркович и Джулия Мессина.