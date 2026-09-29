Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стэнли Туччи задумал похищение «Моны Лизы» в новом фильме 0 36

Культура &
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стэнли Туччи задумал похищение «Моны Лизы» в новом фильме

Фото: Prime Video/YouTube

В Сети появился трейлер криминальной комедии «Гениальный план» (Masterplan), главную роль в которой исполнил Стэнли Туччи. Его герой собирает необычную команду, чтобы провернуть дерзкое ограбление Лувра.

Туччи играет бывшего вора Роджера, решившего похитить из Лувра одну из самых знаменитых картин мира — «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Для реализации своего плана он привлекает итальянского хакера Кьяру и французского специалиста по взрывчатке Джея.

Однако вскоре выясняется, что участников ограбления связывает не только предстоящее преступление. Роджер сообщает Кьяре и Джею, что они брат и сестра, а сам он является их отцом. Несмотря на неожиданное открытие, герои соглашаются участвовать в авантюре. Теперь им предстоит не только обойти охрану одного из самых известных музеев мира, но и научиться действовать как настоящая семья.

Кьяру сыграла звезда «Белого лотоса» Симона Табаско, а роль Джея досталась Виктору Бельмондо. Режиссером картины выступил Томас Винсент, известный по сериалу «Версаль». Сценарий он написал вместе с Дэвидом Уолстенкрофтом.

Съемки проходили во Франции и Италии. Производством фильма занимались Gaumont и Amazon MGM Studios.

Премьера «Гениального плана» состоится 16 октября на стриминговом сервисе Prime Video. Помимо Стэнли Туччи, Симоны Табаско и Виктора Бельмондо, в картине снялись Бруно Билотта, Барбара Ло Галио, Этьен Гиллу-Керверн, Србо Маркович и Джулия Мессина.

×
#искусство #культура #ограбление #режиссер #семейные отношения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Брат принцессы Дианы рассказал о разговоре с Карлом III после ее гибели
Изображение к статье: Названы шесть финалистов Букеровской премии 2026 года
Изображение к статье: Роберт Паттинсон раскрыл, чем «Бэтмен-2» удивит зрителей
Изображение к статье: Кадр из фильма. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: человек с электронной сигаретой
Техно
Изображение к статье: Агата Муцениеце и Петр Дранга
Люблю!
Изображение к статье: Река Гори Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Рецепшн отеля
Бизнес
Изображение к статье: Карбоновый пилинг: что нужно знать о популярной процедуре
Люблю!
Изображение к статье: разрушающийся мозг
Lifenews
Изображение к статье: человек с электронной сигаретой
Техно
Изображение к статье: Агата Муцениеце и Петр Дранга
Люблю!
Изображение к статье: Река Гори Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео