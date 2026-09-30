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Джонни Депп возвращается в большое кино: вышел трейлер «Мистера Келли» с Пенелопой Крус 0 76

Культура &
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джонни Депп возвращается в большое кино: вышел трейлер «Мистера Келли» с Пенелопой Крус

После нескольких лет вдали от крупных голливудских проектов Джонни Депп готовится к заметному возвращению на большой экран. Актер сыграл главную роль в экшен-триллере «Мистер Келли» (Day Drinker), где его партнершей вновь стала Пенелопа Крус. Премьера фильма ожидается весной 2027 года.

Создатели картины представили первый тизер-трейлер. В центре истории — загадочный мистер Келли в исполнении Деппа и молодая барменша Лорна, которую играет звезда сериала «Внешние отмели» Мэдлин Клайн.

Лорна переживает тяжелую личную утрату, когда в ее жизни появляется таинственный незнакомец. Вскоре выясняется, что их встреча была далеко не случайной. Оба оказываются связаны с Карой Лазаро — влиятельной представительницей криминального мира, роль которой исполнила Пенелопа Крус. Келли начинает собственную историю мести, а Лорна невольно оказывается втянута в опасное противостояние.

Для Джонни Деппа и Пенелопы Крус это уже четвертая совместная работа. Ранее они снимались вместе в фильмах «Кокаин», «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «Убийство в Восточном экспрессе».

В актерский состав также вошли Ману Риос, Арон Пипер, Хуан Диего Ботто и другие актеры. Съемки проходили в Испании, в том числе на Тенерифе, и завершились осенью 2025 года.

Режиссером картины выступил Марк Уэбб, известный по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Сценарий написал Зак Дин.

«Мистер Келли» привлекает особое внимание и как один из первых крупных голливудских проектов Деппа после продолжительного перерыва. В последние годы актер участвовал преимущественно в международных проектах.

Премьера картины запланирована на весну 2027 года. В ряде стран прокат намечен на 25 марта.

Таким образом, возвращение Деппа в крупное студийное кино пройдет в знакомой компании: вместе с Пенелопой Крус актеру предстоит разыграть историю, в которой криминальный триллер соединяется с личной драмой и мотивом мести.

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#культура #Джонни Депп
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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