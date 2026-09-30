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Том Круз объяснил, почему искусственный интеллект не сможет заменить актеров 0 83

Культура &
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Том Круз объяснил, почему искусственный интеллект не сможет заменить актеров

Том Круз высказался о стремительном развитии искусственного интеллекта и его влиянии на киноиндустрию. По мнению голливудского актера, новые технологии могут стать полезным инструментом для кинематографистов, однако заменить живых актеров и создателей кино они не смогут.

Развитие искусственного интеллекта стало одной из наиболее обсуждаемых тем в Голливуде. Возможности нейросетей уже используются при создании визуальных эффектов, обработке изображений и в других этапах кинопроизводства, одновременно вызывая опасения у актеров, сценаристов и представителей других творческих профессий.

Своим взглядом на происходящее поделился Том Круз. Актер считает, что главное преимущество традиционного кинематографа заключается в человеческих эмоциях и ощущении подлинности происходящего на экране. По его мнению, зрителю важно сопереживать героям и понимать, что за происходящим стоят реальные люди.

Круз напомнил, что кинематограф уже неоднократно сталкивался с технологическими переменами. В разные периоды считалось, что серьезной угрозой для кинотеатров станут телевидение, домашнее видео, а позднее — стриминговые сервисы. Однако кино продолжило развиваться и привлекать зрителей.

По мнению актера, похожим образом следует относиться и к искусственному интеллекту: технологии способны расширить возможности создателей фильмов, но не должны становиться заменой режиссерам, операторам, актерам и каскадерам.

Сам Круз известен тем, что многие сложные трюки в своих фильмах выполняет самостоятельно. Именно реальные съемки и физическое присутствие актеров, считает он, позволяют добиться особого ощущения достоверности.

Актер также связывает интерес публики к крупным кинопроектам со стремлением увидеть на экране зрелище, созданное не исключительно при помощи компьютерных технологий.

Таким образом, Круз не выступает против использования искусственного интеллекта в кино. Однако он убежден, что ИИ должен оставаться вспомогательным инструментом: человеческие эмоции, актерскую игру и ощущение реальности происходящего технология полностью заменить не сможет.

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#искусственный интеллект #культура #нейросети
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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