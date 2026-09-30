Новые исследования знаменитой гробницы Тутанхамона в Долине царей вновь заставили ученых говорить об одной из самых интригующих загадок египтологии. За ее стенами могут находиться неизвестные коридоры и помещения, а одна из гипотез связывает их с до сих пор не найденной гробницей царицы Нефертити.

Предположения о скрытых помещениях рядом с гробницей Тутанхамона появились еще в 2015 году. С тех пор ученые пытаются выяснить, действительно ли за ее стенами существует еще один погребальный комплекс.

Особый интерес к этой версии связан с Нефертити — главной женой фараона Эхнатона. Место ее захоронения до сих пор неизвестно, а мумия не идентифицирована.

С Тутанхамоном царицу связывали сложные родственные отношения. Нефертити была его мачехой: Тутанхамон считался сыном Эхнатона от другой женщины. Одновременно она приходилась ему тещей, поскольку женой молодого фараона стала дочь Нефертити Анхесенамон.

Самым знаменитым изображением царицы остается ее бюст, обнаруженный в 1912 году во время раскопок древней Амарны. Сейчас он хранится в Новом музее в Берлине.

Что обнаружили за стеной

Новые исследования в 2023–2024 годах провела команда под руководством бывшего министра по делам древностей Египта, археолога Университета Айн-Шамс Мамдуха эль-Дамати.

При обследовании стены погребальной камеры георадар зафиксировал примыкающее к ней пространство, которое исследователи интерпретируют как заполненный обломочным материалом коридор шириной около двух метров.

Кроме того, ученые впервые применили в гробнице Тутанхамона микрогравиметрию. Этот метод позволяет регистрировать крайне небольшие изменения силы тяжести и таким образом выявлять различия в плотности пород и грунта.

На площади около 35 квадратных метров исследователи провели более 1200 измерений. В результате были обнаружены прямоугольные участки пониженной плотности, расположенные параллельно северной стене гробницы.

Такие аномалии могут указывать на наличие скрытых пустот.

Нефертити — лишь одна из версий

Однако сами исследователи пока не утверждают, что за стеной действительно находится гробница Нефертити. Обнаруженное пространство может оказаться кладовыми или частью более древнего комплекса, который позднее пострадал от паводков и оказался заполнен обломками.

Чтобы выяснить, что именно скрывается за стенами, ученые предлагают провести следующий этап исследования с минимальным вмешательством в древний памятник.

Планируется сделать несколько небольших отверстий диаметром около 7–8 сантиметров. Через них внутрь предполагаемых помещений можно будет запустить миниатюрные управляемые аппараты, оснащенные камерами.

Для проведения таких работ необходимо разрешение Высшего совета по древностям Египта. Если его удастся получить, команда рассчитывает начать новый этап исследований уже в ноябре.

Если существование скрытых помещений подтвердится, открытие может стать одним из наиболее заметных археологических событий последних лет. Но главный вопрос пока остается без ответа: находится ли за стеной всего лишь неизвестная часть комплекса или археологи действительно приблизились к разгадке тайны исчезнувшей гробницы Нефертити.