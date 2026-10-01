Афины намерены возобновить переговоры с Лондоном о возвращении знаменитых мраморов Парфенона, которые уже более двух столетий находятся в собрании Британского музея. Греческие власти настаивают, что скульптуры являются частями единого архитектурного ансамбля и должны быть воссоединены на родине.

Премьер-министр Греции призвал вернуться к предметному диалогу с Великобританией по поводу судьбы скульптур Парфенона. Многолетние переговоры пока не привели к решению, однако Афины от своих требований отказываться не собираются. Греческая сторона рассматривает спор не только как вопрос собственности на музейные экспонаты. В Афинах подчеркивают, что речь идет о восстановлении целостности одного из важнейших памятников античной культуры.

Почему скульптуры оказались в Лондоне

Мраморные скульптуры и рельефы Парфенона были вывезены из Греции в начале XIX века британским дипломатом лордом Элджином. В то время территория современной Греции находилась под властью Османской империи, от представителей которой Элджин, как утверждает британская сторона, получил разрешение на проведение работ и вывоз части произведений.

Позднее коллекция была приобретена британским государством и передана Британскому музею, где значительная часть скульптур Парфенона находится до сих пор. Греция на протяжении десятилетий добивается их возвращения. Афины считают, что место древних произведений — в Музее Акрополя, расположенном рядом с Парфеноном.

Что отвечает Великобритания

Одним из препятствий для окончательного возвращения скульптур остается британское законодательство. Действующие нормы существенно ограничивают возможности Британского музея по передаче предметов из своей коллекции.

При этом обсуждаются различные варианты компромисса. Среди них — долгосрочная передача произведений Греции, обмен музейными ценностями или поиск специального правового механизма, который позволил бы разместить скульптуры в Афинах.

Британский музей традиционно указывает, что произведения сохранены и доступны посетителям со всего мира. Греческая сторона, напротив, настаивает на том, что разделенные части Парфенона необходимо вновь представить как единое целое.

Спор продолжается уже два века

Дискуссия вокруг мраморов Парфенона получила дополнительное значение на фоне международных дебатов о возвращении культурных ценностей, вывезенных из других стран в прошлые столетия.

Теперь Афины рассчитывают вновь вывести переговоры с Лондоном из многолетнего тупика. Однако окончательной договоренности пока нет.

Если компромисс будет найден, части скульптурного ансамбля Парфенона, разделенные между Афинами и Лондоном более двух веков, впервые могут вновь оказаться вместе в Греции.